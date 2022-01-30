Українцям світять "талони на їжу": експерт пояснила промах влади

/ УНІАН

Імовірність введення програми з "продуктовими чеками" в Україні до кінця цього року досить висока, заявила професор економічного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Олена Баженова.

На реалізацію програми потрібно 50-60 млрд грн з бюджету, підкреслила вона в коментарі Finance.ua.

Експерт вважає, що розмір необхідного фінансування багато в чому буде залежати від критерію, за яким будуть визначатися ті, хто потребує допомоги, і від розміру самої допомоги. Тому поки точно оцінювати обсяг необхідних коштів досить складно.

На її думку, знайти в бюджеті гроші на програму продуктових чеків - цілком реально.

"Ми це вже бачили у випадку з тисячею для вакцинованих. Тим більше розширення виробництва і реалізації харчової продукції сприятиме зростанню надходжень до держбюджету. У той же час інфляція сприятиме розширенню дохідної частини бюджету", — пояснює професор економіки.

Реклама

Баженова додала, що реалізація програми через додаток Дія нереалістична, оскільки якраз ті, хто потребує допомоги, не мають можливості скористатися смартфоном для отримання цих коштів.

читайте також"Талони на їжу": українцям назвали вартість продуктових чеків

Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

Читайте ще: