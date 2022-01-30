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Українцям світять "талони на їжу": експерт пояснила промах влади

30 січня 2022, 01:45

На реалізацію програми потрібно 50-60 млрд грн з бюджету, вважає Олена Баженова.

супермаркет, Продукти, магазин
/ УНІАН

Імовірність введення програми з "продуктовими чеками" в Україні до кінця цього року досить висока, заявила професор економічного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Олена Баженова.

На реалізацію програми потрібно 50-60 млрд грн з бюджету, підкреслила вона в коментарі Finance.ua.

Експерт вважає, що розмір необхідного фінансування багато в чому буде залежати від критерію, за яким будуть визначатися ті, хто потребує допомоги, і від розміру самої допомоги. Тому поки точно оцінювати обсяг необхідних коштів досить складно.

На її думку, знайти в бюджеті гроші на програму продуктових чеків - цілком реально.

"Ми це вже бачили у випадку з тисячею для вакцинованих. Тим більше розширення виробництва і реалізації харчової продукції сприятиме зростанню надходжень до держбюджету. У той же час інфляція сприятиме розширенню дохідної частини бюджету", — пояснює професор економіки.

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Баженова додала, що реалізація програми через додаток Дія нереалістична, оскільки якраз ті, хто потребує допомоги, не мають можливості скористатися смартфоном для отримання цих коштів.

читайте також"Талони на їжу": українцям назвали вартість продуктових чеків

Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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