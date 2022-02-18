Українцям світить зниження платежів: як і коли зміняться газові квитанції

В Україні побутовим споживачам природного газу надсилатимуть платіжки нового зразка вже з 1 травня.

Передбачено, що спожите паливо рахуватимуть не в кубометрах, а в кіловат-годинах, пише Обозреватель.

Що змінюється для побутових споживачів

Українцям запропонують платити не за обсяг спаленого газу, а за отримані одиниці енергії.

У той же час абонентам не доведеться встановлювати нові лічильники – переводити обсяг газу в кіловати енергії повинен газовий оператор.

Відповідні зміни передбачені законопроектом № 2553, який схвалили в парламенті ще в листопаді 2021 року.

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Де можуть знизити цифри в платіжках

Звернемо увагу, що в компанії Оператор ГТС України не виключили, що суми в платіжках деяких українців в результаті можуть навіть зменшитися. Однак це відбудеться лише в тому випадку, якщо тарифи залишаться колишніми.

"Газ, який доходить до споживача, - це результат змішування газу з різних джерел. Тому його теплота згоряння змінюється в залежності від регіону, газопроводу, сезону і навіть часу доби... Споживачі з регіонів, в яких менше теплота згоряння, будуть платити менше при тих же обсягах газу, які споживаються", – пояснили в ОГТСУ.

Виходячи з даних ОГТСУ про якість газу в січні 2022-го, в першу чергу мова може йти про жителів Полтавської та Львівської областей.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні можливий сценарій обмеження поставок природного газу споживачам, у тому числі приватним домогосподарствам.

В областях складають переліки підприємств і населених пунктів, де можуть припинити постачання природного газу в разі найбільш кризової ситуації в енергетиці.

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