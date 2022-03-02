Обмеження зняті: кошти з єПідтримки можна витрачати на будь-які товари

/ УНІАН

В Україні кошти з еПідтримки тепер можна витрачати на будь-які продукти або товари, обмеження знято.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Телеграм-каналі.

"Гроші з єПідтримки тепер можна витрачати на будь-які продукти або товари. У програми вже немає обмежень на конкретний напрямок бізнесу. Ми розуміємо, що зараз кожна гривня може врятувати чиєсь життя або допомогти", - написав він.

Федоров нагадав, що кошти з єпідтримки можна відправити на допомогу Збройним силам України.

Тисяча за вакцинацію: як отримати

Президент України Володимир Зеленський 15 листопада пообіцяв, що українцям, які пройдуть повний курс вакцинації (два щеплення), держава виплатить 1 000 гривень.

Програма стартувала 19 грудня. Щоб отримати "тисячу Зеленського", потрібно зробити два щеплення проти COVID - 19 затвердженими в Україні вакцинами і подати заявку в додатку Дія. Для цього потрібно оформити спеціальну віртуальну карту єПідтримка в одному з банків-партнерів проекту, відкрити рахунок, запустити додаток і авторизуватися в Дії, переконатися в наявності зеленого сертифіката, зайти в розділ Послуги, вибрати єПідтримка і вказати карту для надходження грошових коштів.