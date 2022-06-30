Як стан дефолту може відбитися на росіянах: економіст назвав наслідки

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Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ розповів, як постраждають росіяни через дефолт і що чекає їх у найближчому майбутньому.

"У першу чергу, вони торкнуться якості і стандартів життя - можливості купувати ті чи інші товари, відпочинку і так далі. Тобто спочатку санкції торкнуться, в основному, верхньої частини суспільства - того, що у нас називають середнім класом (але в РФ це досить умовне поняття). У міру наростання економічних проблем вони будуть проникати і в нижні верстви населення - крім якості життя, будуть знецінюватися і її стандарти. Це відбудеться в результаті того, що у держави буде все менше грошей на патерналістську соціальну політику", - говорить аналітик в інтерв'ю Главреду.

За його словами, вплив санкцій полягатиме в тому, що значна частина російської економіки стане неконкурентоспроможною внаслідок втрати зовнішніх ринків, розпаду глобальних логістичних і технологічних ланцюжків, неможливості закуповувати імпортні комплектуючі.

"Попереду фаза зниження ефективності економіки. Можливості модернізації в глобальному сенсі у Росії не буде, тому що в даний час неможливо домогтися технологічного розвитку ізольованої країни. Ті ж КНДР, Іран можуть розвивати окремі військові технології, але в цілому в умовах автаркії і зараз, в глобальному світі, домогтися такого розвитку неможливо. Тому що процеси розвитку технологій йдуть настільки динамічно, що якщо ти відрізаний від зовнішнього світу, ти не можеш вигадати їх самостійно", - говорить експерт.

За його словами, залишається єдиний шлях - так звана штучна модернізація. Тобто блок економічно неефективних підприємств можна буде підтримувати на плаву виключно за рахунок вливання державних грошей.

Росію "викинуть" зі світових ринків сировини

"Це приблизно те ж, що відбувається зараз в Білорусі. Коли є завод, а його продукцію ніхто не купує. Щоб її купували, потрібно, щоб продукція продавалася нижче собівартості і держава покривала різницю між собівартістю і вартістю продажу для того, щоб завод не збанкрутував. Або ж держава через держзамовлення закуповує неефективну продукцію, яку можна збути набагато дешевше. У Росії зараз буде те ж саме - буде цілий блок неефективної економіки, яку можна буде модернізувати за рахунок державних вливань і в міру того, як Росія буде видавлюватися зі світових ринків сировини, фінансових ресурсів для їх штучної модернізації буде ставати все менше. Відповідно, спочатку ці підприємства будуть зупинятися, потім - припиняти своє функціонування, далі будуть спроби їх якось реанімувати через якісь держпрограми", - додав економіст.

Ослаблення Росії

Кущ також зазначає, що за один рік банкрутства економічної моделі не відбудеться – це буде болісно довгий період ослаблення Росії.

"Але якщо порівняння пішло з Іраном, то після подій Ісламської революції, коли він увійшов у конфлікт з низкою західних країн і опинився в міжнародній ізоляції, він не зник з політичної карти світу. Іранська економіка продовжує функціонувати - по вулицях їздять іранські автомобілі, які, як кажуть, технологічно набагато гірше західних аналогів, в небі літають старі, ще радянські літаки, які періодично падають. Але при цьому Іран зберігає можливість вести свою ракетну програму, створювати ракети, намагається проводити ядерну програму, але в цілому країна втратила повністю здатність технологічно модернізації. Ми бачимо, що Іран практично дозрів до підписання вже другої мирної угоди. Перша угода була підписана при Обамі, але Трамп її анулював, тепер Байден знову намагається її підписати і вона вже практично погоджено. Це говорить про те, що іранські політичні еліти стали договороздатними. І це - прямий результат дії санкцій", - говорить аналітик.

В інтерв'ю Олексій Кущ зазначає, що така ж політика вибудовується у Заходу і щодо Росії.

"Адже якщо говорити прагматично, всі розуміють, що ніякого розпаду Росії в найближчі десятиліття не буде - ми можемо себе цим підбадьорювати, але об'єктивно цього не станеться. Вся стратегія Заходу полягає в тому, щоб за допомогою санкцій закуклити російську економіку, як гусеницю в коконі, але ніхто не очікує, що з цього кокона вилупиться метелик. Всі розуміють, що вона як була гусеницею, так нею і залишиться", - додав він.

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