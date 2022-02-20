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Газу немає, а платіжки приходять: українців розлютили безглузді "борги"

20 лютого 2022, 18:55

Вартість доставки газу ще з січня 2020 року стала окремим платежем, пояснили експерти.

конфорка, газ
Українцям виставляють дивні рахунки за газ / УНІАН

В Україні абонентам приходять рахунки за газ, навіть у разі відмови від використання "блакитного палива". Люди змушені платити за послугу, якою не користуються.

Як розповів киянин Павло Береговий, у нього виявився борг за газ, хоча газу в квартирі немає газу вже більше 10 років, пишеи ГазПравда.

"Це і в платіжці видно, обсяг розподіленого газу дорівнює нулю", – розповів киянин.

Чому українці платять за невикористаний газ

Експерти Центру пояснили: вартість доставки газу ще з січня 2020 року стала окремим платежем. До цього сума включалася в звичайну платіжку за газ. Тепер же всі українці, до квартир або приватних будинків яких підведена газова інфраструктура, платять облгазам за її обслуговування.

Фізично вони не отримують газ, але завдяки наявності такої інфраструктури можуть в будь-який момент підключитися до газопостачання. Адже випадку, якщо "труб" немає, за їх установку потрібно буде платити окремо. А якщо від цієї можливості відмовитися, платити на послугу більше не доведеться.

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Мінімальна сума оплати встановлюється автоматично в залежності від групи, до якої ставився споживач на момент укладення договору з облгазом. Група в свою чергу визначається в залежності від наявності газової плити, котла, водонагрівача і т. д.

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Як розірвати договір на постачання газу

Щоб не платити, потрібно звернутися в облгаз і розірвати договір про розподіл. Якщо знову виникне потреба користуватися газом, потрібно буде просто знову укладати договір і платити за підключення, пояснюють експерти.

Порядок дій:

  • слід звернутися до оператора ГРМ (облгазу) письмово поштою або електронною поштою з вимогою розірвати договір;
  • у заявку потрібно додати копію Акта про припинення газопостачання, якщо газопостачання в будинку припинено офіційно;
  • якщо ж будинок не відключений від газу, але сам споживач газом і не користується і не хоче платити за його доставку, доведеться написати ще й офіційну заяву про припинення газопостачання.

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