Що вплине на вартість продуктів в Україні: неочікуваний прогноз

В Україні можуть почати вирощувати екзотичні фрукти та овочі.

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Як зміна клімату вплине на вартість продуктів / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Головне із заяви експерта:

По всій Україні змінюються температурні режими

Це створює перспективу збору трьох урожаїв на рік

Бізнес реагуватиме і підлаштовуватиметься під зміни клімату

В Україні змінився клімат, тому це може вплинути на культури, які тут вирощуються. Про це на чаті в Главреді розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

За його словами, ті температурні режими, які раніше ми бачили на півдні України, сьогодні вже є і в центрі, і на півночі.

"Це створює перспективу збору трьох урожаїв на рік: озимих і ярих. Це є і зараз, але не масово. Підходи до вирощування плодоовочевих культур ще не змінилися, адже ми орієнтуємося на внутрішній попит. Але в перспективі, якщо тенденція збережеться, ми можемо стати регіоном, де почнуть вирощувати певні екзотичні фрукти та овочі, які не притаманні зараз", - наголосив він.

Марчук додав, що, наприклад, зараз зростає пропозиція батату від українських виробників.

"Це ще не масова історія, але тим не менш. Батат взагалі не притаманний Україні, але цей овоч пропонується і реалізується, і він користується попитом в українців", - зазначив експерт.

На його думку, бізнес реагуватиме і підлаштовуватиметься під зміни клімату, щоб використовувати це якомога ефективніше.

"Зміни клімату здебільшого мають негативний характер через відсутність опадів, посушливість, що зрештою призводитиме до ерозії ґрунтів, великої кількості шкідників, а все це потребуватиме додаткових витрат. Як результат - висока ціна для покупця", - підсумував Денис Марчук.

Дивіться відео, в якому експерт Денис Марчук розповів, які базові продукти подорожчають в найближчі місяці:

Ціни на продукти - останні новини України

Як повідомляв Главред, в Україні можуть подешевшати деякі овочі через появу ранньої продукції на ринку. Зокрема, варто очікувати впливу сезонного фактора.

Також відомо, що ціна на яйця змінюватиметься хвилями. На вартість цього продукту впливає кілька факторів – погодні умови, ціни на електроенергію, тепло і корм.

Водночас, у березні соняшникова олія досягла рекордної середньої ціни у 77,5 гривень за пляшку, що свідчить про її подорожчання на 38% протягом року.

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Хто такий Денис Марчук? Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

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