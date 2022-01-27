Антибіотики в Україні продадуть тільки за електронним рецептом: терміни та умови

/ УНІАН

В Україні антибіотики будуть відпускатися в аптеках тільки при наявності у пацієнта електронного рецепта.

Його запуск вирішить проблему неконтрольованого і нецільового використання препаратів і допоможе запобігти розвитку стійкості до протимікробних препаратів, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу 27 січня.

Старт запуску електронних рецептів

За його словами, нововведення запрацює з квітня 2022 року. Згідно з даними Центру громадського здоров'я, майже 64% людей помилково вважають, що гострі вірусні інфекційні захворювання і застуду можна лікувати антибіотиками.

"Тому як наслідок маємо неправильне вживання антибактеріальних препаратів, яке призводить до того, що вони втрачають свою ефективність і все менше захищають від серйозних інфекцій. Зазначаю, антибіотики лікують інфекційні хвороби, викликані бактеріями, і зовсім не ефективні в боротьбі з вірусними хворобами", - говорить міністр.

Продаж антибіотиків: що змінюється

За словами Ляшка, призначити антибіотик може тільки лікар. В електронному рецепті ліки буде призначатися за діючою речовиною, вказуючи його лікарську форму і дозування. Крім того, лікар також вкаже спосіб застосування і тривалість прийому.

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"Пацієнт зможе погасити рецепт в аптеці, підключеній до електронної системи охорони здоров'я, вибравши будь-який з наявних лікарських засобів, що містить діючу речовину, вказану в рецепті.

Електронний рецепт можна отримати у будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем. Однак для цього необхідно зареєструватися в електронній системі охорони здоров'я", - розповів Ляшко.

Також міністр додав, що подібна умова діє і для аптек і медичних установ — необхідно бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров'я всім працівникам, які будуть залучені в призначення і відпуск ліків за е-рецептами.

Зазначається, що після запуску електронного рецепту на антибіотики, на наступних етапах планується запуск електронних рецептів на наркотичні засоби, а потім на всі Рецептурні препарати.

Продаж ліків за рецептом

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко нагадав, що відомство вже визначило перелік основних критичних лікарських засобів - це 100 препаратів, які повинні вироблятися в Україні повним циклом і не залежати від експорту.

Це, за словами міністра, робиться для того, щоб у разі надзвичайної ситуації і закриття кордонів, в країні не спостерігався дефіцит ліків.

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