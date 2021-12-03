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Вакцина - як магніт: названо причину тромбозу після щеплення AstraZeneca

3 грудня 2021, 09:41

Вакцинація AstraZeneca провокує тромбоз приблизно один раз на 100 тисяч щеплень.

Вакцина AstraZeneca
Вчені попередили про небезпеку вакцинації AstraZeneca / Reuters

Вчені підійшли до відповіді на питання про те, чому вакцинація від коронавірусу препаратом AstraZeneca може викликати ланцюгову реакцію, що приводить до тромбозу.

У надзвичайно малій кількості випадків - приблизно один раз на 100 тисяч щеплень - вакцинація AstraZeneca може викликати негативні наслідки, пише видання Daily Mail з посиланням на дослідження команди міжнародних експертів.

У чому причина тромброзу після вакцинації

У матеріалі підкреслюється, що після вакцинації виникає ланцюгова реакція в імунній системі, яка, ймовірно, завершиться утворенням тромбів.

У свою чергу це може статися після того, як аденовірус, який використовується вакциною для передачі генетичного матеріалу коронавірусу в клітини, зв'язується зі специфічним білком в крові, відомим як фактор тромбоцитів.

AstraZeneca викликає тромбоз: що кажуть медики

Лікарі кажуть, що відкриття допоможе запобігти розлад, що виникає в результаті вакцинації, а також лікувати його.

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"Наші дані підтверджують, що PF4 може зв'язуватися з аденовірусами, що є важливим кроком у розкритті механізму тромбів після вакцинації", - підкреслив професор Алан Паркер з Медичної школи Університету Кардіффа.

За даними вчених, у Британії зафіксували 426 випадків тромбозу від AstraZeneca, тоді як було використано близько 50 мільйонів доз цієї вакцини.

Додамо, що дослідники проводять подальшу роботу, щоб дізнатися більше про процес, який викликає тромби, і про те, чи можна змінити вакцину, щоб зменшити ці ризики. У свою чергу, виробники AstraZeneca пообіцяли використовувати результати досліджень для поліпшення препарату.

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/ dailymail.co.uk

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Нагадаємо, що бустерна доза вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 стане доступна жителям України після перетину позначки в 50% вакцинованих громадян, заявив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

А 8 листопада на територію України привезли нову партію американської вакцини проти COVID-19 компанії Pfizer. Препарат прибув в країну на вихідних. Загальна кількість вакцин - 1 400 000 доз. Вакцина придбана за рахунок держбюджету.

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Індійська вакцина CoviShield

Наприкінці лютого стало відомо, що замість раніше обіцяних МОЗ вакцин Pfizer і Moderna, а пізніше китайської Sinovac, Україна закупить індійський препарат під назвою CoviShield. Для укладення контракту глава МОЗ Максим Степанов особисто побував в Індії.

Вакіна CoviShield - що це

CoviShield - це вакцина від коронавірусу, що виготовляється за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZenecа, виробляється на потужностях Serum Institute of India - найбільшому виробництві вакцин у світі.

Препарат виготовляють з ослабленої версії аденовірусу (вірусу застуди) шимпанзе, який модифікували під коронавірус. За допомогою вакцини імунна система виробляє антитіла і готує їх для атаки справжнього коронавірусу, коли той потрапить в організм.

CoviShield рекомендована ВООЗ до екстреного використання. Препарат вводиться внутрішньом'язово (дві дози з інтервалом в 28 днів).

Фактично британську вакцину AstraZenecа і її індійського "брата" об'єднує тільки технологія і загальний принцип дії. Іншими словами, ця вакцина не ідентична шведсько-британської.

Вакцинація в Україні

23 лютого препарат був зареєстрований в Україні, того ж дня в країну прибула і перша партія.

Майже відразу в Україні вона отримала прізвисько "вакцина для бідних" - Україна стала одним з перших покупців препарату, який до того Індія безкоштовно, в рамках гуманітарної допомоги відправляла в Бутан, Бангладеш, Афганістан, М'янму, Непал та інші країни, які не могли дозволити собі закупівлю.

Щоб підстьобнути старт вакцинації, міністр Степанов першим з публічних осіб прищепився на камери, а слідом отримав свою дозу і президент Володимир Зеленський, пояснивши, що таким чином хотів подати особистий приклад українцям. Тим не менш, 9 березня глава українського МОЗ був змушений визнати, що вакцинація від COVID-19 йде не за планом: виявилося, що з початку кампанії з вакцинації, яка стартувала 24 лютого, в Україні прищепили всього 19 тисяч осіб.

Побічні ефекти CoviShield

Найбільш поширеними побічними діями вакцини AstraZeneca (а, отже, і CoviShield) вважаються:

  • біль, почервоніння, свербіж, набряк, синці в місці ін'єкції,
  • утома,
  • озноб або лихоманка,
  • головний біль,
  • нудота,
  • біль у суглобах або м'язах,
  • утруднення дихання.

До "побочки" відносять блювоту і діарею, а також зрідка - зниження апетиту, запаморочення, пітливість, болі в животі і висип.

Крім того, до ефективності вакцини виникли питання. Зокрема, в момент надходження в Україну, вона не мала завершеної третьої фази клінічних випробувань, а її реєстрація в самій Індії пройшла за процедурою "Emergency Use" (екстреної реєстрації). Це дослідження необхідно для отримання додаткових клінічних даних про ефективність, безпеку і того, з яким проміжком ефективніше проводити вакцину. У заяві групи з захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network зверталася увага на те, що схвалення вакцини могло бути поспішним.

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