Вакцина - як магніт: названо причину тромбозу після щеплення AstraZeneca

Вчені попередили про небезпеку вакцинації AstraZeneca / Reuters

Вчені підійшли до відповіді на питання про те, чому вакцинація від коронавірусу препаратом AstraZeneca може викликати ланцюгову реакцію, що приводить до тромбозу.

У надзвичайно малій кількості випадків - приблизно один раз на 100 тисяч щеплень - вакцинація AstraZeneca може викликати негативні наслідки, пише видання Daily Mail з посиланням на дослідження команди міжнародних експертів.

У чому причина тромброзу після вакцинації

У матеріалі підкреслюється, що після вакцинації виникає ланцюгова реакція в імунній системі, яка, ймовірно, завершиться утворенням тромбів.

У свою чергу це може статися після того, як аденовірус, який використовується вакциною для передачі генетичного матеріалу коронавірусу в клітини, зв'язується зі специфічним білком в крові, відомим як фактор тромбоцитів.

AstraZeneca викликає тромбоз: що кажуть медики

Лікарі кажуть, що відкриття допоможе запобігти розлад, що виникає в результаті вакцинації, а також лікувати його.

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"Наші дані підтверджують, що PF4 може зв'язуватися з аденовірусами, що є важливим кроком у розкритті механізму тромбів після вакцинації", - підкреслив професор Алан Паркер з Медичної школи Університету Кардіффа.

За даними вчених, у Британії зафіксували 426 випадків тромбозу від AstraZeneca, тоді як було використано близько 50 мільйонів доз цієї вакцини.

Додамо, що дослідники проводять подальшу роботу, щоб дізнатися більше про процес, який викликає тромби, і про те, чи можна змінити вакцину, щоб зменшити ці ризики. У свою чергу, виробники AstraZeneca пообіцяли використовувати результати досліджень для поліпшення препарату.

/ dailymail.co.uk

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Нагадаємо, що бустерна доза вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 стане доступна жителям України після перетину позначки в 50% вакцинованих громадян, заявив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

А 8 листопада на територію України привезли нову партію американської вакцини проти COVID-19 компанії Pfizer. Препарат прибув в країну на вихідних. Загальна кількість вакцин - 1 400 000 доз. Вакцина придбана за рахунок держбюджету.

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