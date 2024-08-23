У колонії в РФ спалахнув бунт: ув'язнені захопили заручників і вбили співробітника ФСВП

Троє ув’язнених захопили заручників і вимагають надати їм вертоліт і два мільйони доларів, а у разі переслідування погрожують вбити заручників.

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У колонії в РФ спалахнув бунт/ колаж: Главред, фото: скрін

У Суровікіно Волгоградської області країни-агресорки Росії спалахнув бунт в колонії №19. Там ув’язнені захопили в заручники співробітників Федеральної служби виконання покарань, одного з працівників ФСВП вбили.

Про це повідомляє ФСВП РФ і російські пропагандистські видання. Зазначається, що це сталося під час засідання дисциплінарної комісії.

"У ВК-19 УФСВП Росії по Волгоградській області (колонія суворого режиму) під час засідання дисциплінарної комісії засуджені захопили в заручники співробітників виправної установи. Наразі проводяться заходи зі звільнення заручників. Є постраждалі", – йдеться у повідомленні ФСВП. відео дня

Російські Telegram-канали пишуть, що в оперативній будівлі перебувають троє в’язнів, які захопили заручників. Вони вимагають вертоліт і два мільйони доларів, а у разі переслідування погрожують вбити заручників.

Російські пропагандистські видання повідомили, що були захоплені четверо заручників. Також зазначається, що є загиблі. За попередніми даними, загиблих двоє – один співробітник ФСВП і один ув'язнений. Ще троє осіб поранені, серед них є і співробітники колонії, і ув'язнені.

Також Telegram-каналами шириться інформація, що ув’язнені, які захопили заручників в колонії, пояснили свій вчинок тим, що керівництво установи утискало мусульманських ув'язнених.

Раніше повідомлялося, що РФ готує нову хвилю мобілізації – соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман сказав, скількох людей зможе мобілізувати Кремль. Керівництву РФ буде важко мобілізувати ще 500 тисяч військових, адже економіка РФ не буде готова забезпечити таку кількість людей, вважає Ейдман.

Також Ейдман зазначав, що у правлячій верхівці РФ зріє невдоволення диктатором. У правлячій верхівці РФ визріває глухе невдоволення Путіним і війною. Але поки справи у Путіна на війні ще більш-менш, верхівка в РФ не реалізовує свої плани.

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