"У нього родова травма на все життя": журналіст назвав фундаментальну проблему Путіна

Диктатор РФ хотів увійти в історію, але "вляпався" в неї. Він пішов шляхом відновлення СРСР і вже не може звернути з цього шляху.

Журналіст назвав фундаментальну проблему Путіна/ сайт Кремля, скрін

Диктатор країни-агресорки РФ Володимир Путін зробив одразу кілька великих помилок, але головна була у тому, що він пішов шляхом відновлення СРСР.

Зараз світ сприймає Росію як збанкрутілу і токсичну державу. Таку думку висловив головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник, публіцист Олександр Сотник під час чату на Главреді.

"Путін зробив одразу кілька помилок у точці ухвалення рішення, і всі вони були фатальними. Всі вони унеможливили існування цієї держави. Цивілізований світ вже сприймає Росію як невдалу, збанкрутілу і токсичну державу", – зазначає журналіст.

відео дня

За його словами, найголовнішою помилкою Путіна було неправильне визначення цілі. Він захотів відродити Радянський Союз у XXI столітті, хоча якраз потрібно було забути про такі пережитки минулого.

"У самому цілепокладанні Путіна була велика помилка. Він хотів увійти в історію, а він у неї вляпався. Замість того, щоб сказати, що в XXI столітті потрібно закінчувати з цим інерційним слідом імперії, він пішов шляхом відновлення СРСР. Родова травма від краху СРСР залишилася у Путіна на все життя. Я вже не знаю, з чим це пов'язано у нього, але його перемкнуло, і він увійшов у точку збірки СРСР, у цей образ, і з нього вже не вийшов. З цього образу Путіна можна тільки винести вперед ногами, що, власне, і станеться", – сказав Сотник.

Війна Росії проти України

Раніше Олександр Сотник зазначав, що російський диктатор Володимир Путін не відмовиться від своєї ідеї захопити Україну, тому що він психічно хворий і вбив собі у голову, що це "його місія". Глава Кремля вважає себе "історичною особистістю".

Також Сотник зазначав, що повномасштабне військове вторгнення країни-агресора РФ в Україну було неминуче. За його словами, у Кремлі і сам Путін, і все його оточення були замотивовані на війну.

Російський адвокат і правозахисник Микола Полозов висловив думку, що еліти РФ навіть після видачі Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна ще не готові здати главу Кремля. Зараз Путін є фігурою, яка влаштовує практично усіх представників російської еліти. Якщо його приберуть, це означатиме руйнування вертикалі влади і може призвести до громадянської війни у Росії.

Читайте також: