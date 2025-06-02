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Трамп поширив божевільну теорію про те, що Байдена "стратили" і замінили роботом

Альона Вороніна
2 червня 2025, 10:12
306
На свою 10-мільйонну аудиторію в соцмережі Трамп поширив безпідставну теорію, у якій припускається, що Байдена нібито ще у 2020 році могли "стратити".
Трамп поширив божевільну теорію про те, що Байдена 'стратили' і замінили роботом
Трамп поширив божевільну теорію про те, що Байдена "стратили" і замінили роботом/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Facebook

Коротко:

  • Трамп поширив у соцмережі конспірологічну теорію про те, що Байдена "стратили" і замінили роботом
  • Він перепостив таку теорію зі сторінки анонімного користувача, який часто поширює безглузді твердження

Президент США Дональд Трамп перепостив у своїй мережі Truth Social безглузде твердження про те, що нібито колишнього американського президента Джо Байдена стратили у 2020 році й замінили на клонів чи роботів.

Про це пише NBC News. Оригінальний пост опублікував анонімний користувач соцмережі Truth Social, який нерідко поширює безглузді твердження. У постій йшлося про те, що нібито Байдена було страчено 2020 року і замінено клонами чи роботами.

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Допис швидко привернув увагу після того, як його поширив на свою сторінку президент США Дональд Трамп. При цьому Трамп під час поширення такої публікації на свою сторінку не додав жодного коментаря або пояснення.

Якщо у автора у автора оригінального повідомлення зараз лише трохи більше 5 000 підписників, то у Трампа їх майже 10 млн.

Станом на цей час Білий дім не прокоментував, чому Трамп поділився цим твердженням і чи справді він вважає, що Байдена стратили ще 2020 року.

Варто зазначити, що Трамп уже не вперше поширює фейкові новини та конспірологічні версії подій. Зокрема, він наполягав, нібито саме він виграв президентські вибори 2020 року. Це твердження було спростоване, але воно призвело до того, що прихильники Трампа штурмували Капітолій 6 січня 2021 року.

Крім цього, в минулому політик також просував тезу про те, що Барак Обама не народився у США. Також під час передвиборчої кампанії 2024 року він заявив, начебто гаїтянські іммігранти "їдять домашніх улюбленців". Але усі ці заяви були спростовані.

Трамп поширив божевільну теорію про те, що Байдена 'стратили' і замінили роботом
Дональд Трамп/ Інфографіка: Главред

Як раніше повідомляв Главред, Трамп ухвалить рішення щодо перемовин України та Росії – у США назвали терміни. Перемовини не повинні затягуватися на місяці або роки, сказали в Білому домі.

Нагадаємо, у Кремлі повідомили ймовірні терміни переговорів Трампа і Путіна. Переговори мають привести до "серйозних результатів", кажуть у РФ.

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Що відомо про NBC News?

NBC News — новинний телевізійний канал США, що належить National Broadcasting Company (NBC). Він почав свою роботу 21 лютого 1940 року.

До торгових марок NBC News належать NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News і Newsvine, пише Вікіпедія.

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