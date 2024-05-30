"РФ довелося піти на безпрецедентні кроки": Снєгирьов сказав, скільки Росія ще здатна воювати

Удари України по російських НПЗ завдають серйозної шкоди економіці країни-агресорки Росії.

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Снєгирьов сказав, скільки Росія ще здатна воювати/ колаж: Главред, фото: Главред, скрін

Країна-агресорка Росія здатна вести війну такої ж інтенсивності, як зараз, ще упродовж приблизно 1,5 року. Але завдяки успішним ударам України по російських нафтопереробних заводах можливості російської економіки суттєво скорочуються.

Завдяки ударам по російських НПЗ держбюджет країни-агресорки недоотримує великі суми коштів. Про це сказав військовий аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов під час чату на Главреді.

"За оцінками західних спеціалістів – півтора року (ще здатна РФ вести війну проти України – ред.). Але можливості російської економіки за останні декілька місяців суттєво скоротилися і скорочуються. Йдеться про успішні удари української сторони по російських НПЗ. 14% із них уже припинили роботу, а це означає скорочення надходжень до російського бюджету", - сказав Снєгирьов.

Він зазначив, що РФ була змушена піти на безпрецедентні кроки - заборону експорту бензину та дизельного палива, і, більше того - збільшення імпорту бензину та дизельного палива з Казахстану і Білорусі. Але на рік-півтора економічного запасу РФ ще вистачить.

"Тут питання до ефективності економічних санкцій, а точніше їхньої абсолютної неефективності. На жаль, РФ змогла компенсувати європейський ринок за рахунок ринків третіх країн (Індії, КНР тощо) у моменті постачання нафти і нафтопродуктів", - зазначив Снєгирьов.

Дивіться відео чату з військовим аналітиком Дмитром Снєгирьовим:

Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Раніше повідомлялося, що генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників НАТО дозволити, щоб Україна била по території РФ. Він наголосив, що настав час переглянути питання про цю заборону, особливо зараз, коли значна частина бойових дій відбувається в Харкові, недалеко від кордону.

Нагадаємо, в ISW сказали, навіщо Росії припинення вогню. Кремль очікує, що заморожування бойових дій призведе до зменшення надання допомоги Україні від Заходу. Окупанти можуть скористатися цим на свою користь.

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