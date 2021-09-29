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Підтримував протести: що відомо про айтішника Андрія Зельцера, який вбив співробітника КДБ

29 сентября 2021, 17:57

Андрія Зельцера силовики назвали "особливо небезпечним злочинцем".

Андрій Зельцер
Андрій Зельцер / скріншот

У Білорусі айтішник у власному будинку застрелив співробітника КДБ. Агенти спецслужби у відповідь застрелили чоловіка.

Застрелений в Мінську співробітниками Комітету держбезпеки Білорусі програміст Андрій Зельцер працював в компанії ЕРАМ і був помічений в підтримці протестних мітингів в країні.

Вбитого чоловіка впізнали його знайомі.

Що відомо про вбитого Андрія Зельцера в інциденті зі співробітниками КДБ

Андрій був одружений. Він не дожив один тиждень до свого 32-річчя. Перестрілка, відбувалася в квартирі, де прописана його дружина. У сімейної пари є син 8-9 років.

У 2008 році закінчив Мінський коледж бізнесу і права.

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Хлопець захоплювався триатлоном. Його знайомі розповіли, що чоловік був кандидатом у майстри спорту з фехтування. У день вбивств він також був на тренуванні. У нього було два аккаунта в Instagram. У першому акаунті найстарішої публікації 6 тижнів.

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Серед публікацій дві з них - це рушниця, з якої він і відкрив вогонь по силовиках. На обох знімках зброя була з вставленими в ствол патронами.

Другий аккаунт старіший і більш активно вівся Андрієм Зельцером. Там перша публікація з'явилася ще 8 років тому. На цьому акаунті і були публікації про протести в Білорусі.

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Відомо, що Андрій Зельцер працював тімлідом в EPAM Systems Білорусь — це одна з найбільших американських IT-компаній.

Стрілянина в Мінську в співробітників КДБ - що відомо

28 вересня в Мінську під час "спецзаходів з відпрацювання адрес, в яких могли бути особи, причетні до терористичної діяльності" один з мешканців відкрив вогонь з рушниці по силовиках. Вони зламали його двері, які власник квартири не став відкривати добровільно.

Співробітники КДБ зайшли всередину, де Андрій був уже зі зброєю в руках. Він вистрілив у бік силовиків, смертельно поранивши одного з них. Відомо лише, що силовика звуть Дмитро, а його позивний "Нірвана".

Інші співробітники КДБ вбили Андрія Зельцера.

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Кадр з перестрілки / скріншот

За фактом вбивства особи у зв'язку із здійсненням нею службової діяльності порушено кримінальну справу. Проводяться слідчі дії.

За що хотіли затримати Андрія Зельцера

У квартиру Андрія Зельцера КДБшники увірвалися, бо нібито підозрювали його в причетності до тероризму.

Білоруські Telegram-канали поширили відео. У ньому нарізка з двох камер. Одна з під'їзду, на якій видно, як в квартиру намагаються увірватися співробітники КДБ. Інша - з кімнати чоловіка. На кадрах також видно їх перестрілка.

Дружину айтішника затримали як співучасницю у вбивстві.

Повідомляється, що напередодні Зельцер нібито приєднався до чату в Telegram-каналі Допомоги в Жодіно, хоч і не написав туди жодного повідомлення.

У Жодіно розташовані в'язниця і СІЗО для затриманих з політичних мотивів.

Під час всього, що відбувається, син пари знаходився у бабусі.

Увага. Відео 21+

Зазначимо, з 2020-го в Білорусі триває політична криза, пов'язана з виборами президента. За офіційними даними, перемогу на них здобув Олександр Лукашенко, який перебуває при владі з 1994 року, за якого проголосувало 80,1% виборців.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.

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