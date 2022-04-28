Полегшили завдання ЗСУ: в РФ біля кордону з Україною зіткнулися два військові вертольоти

В РФ біля кордону з Україною зіткнулися два військові вертольоти/ Фото ілюстративне, Reuters

У Росії в Саратовській області поблизу українського кордону зіткнулися в повітрі два військові вертольоти.

Про інцидент повідомили російські пропагандистські ЗМІ. Зазначається, що зіткнення гвинтокрилів сталося нібито під час навчальних польотів.

Пропагандисти називають причиною інциденту технічні несправності.

Один з вертольотів зачепився хвостовою частиною за другий – один борт пішов на місце, другий упав і спалахнув.

Повідомляється, що внаслідок події загинула одна людина. Один член екіпажу встиг залишити борт з парашутом, зараз він у лікарні з контузією, третього шукають.

Також у мережі з’явилися відео, які, як зазначається, були зняті на місці події після падіння гвинтокрилів.

Місцева влада Саратовської області стверджує, що нібито впав лише один вертоліт.

Раніше в ЗСУ повідомляли, що протиповітряна оборона України збила ще один російський винищувач Су-34. Це сталося у Харківській області. Також з’явилося відео очевидців, які його зняли після падіння літака. Як зазначає автор відео, два пілоти змогли катапультуватися.

Нагадаємо, українські військові збили російський ударний високоточний безпілотник "Куб-БЛА" в Луганській області. Такі дрони в Росії прийняли на озброєння у 2019 році, а в бойових діях їх вперше використали у війні проти України.

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