"Ми давно під прицілом РФ": спецслужба Польщі розкрила план Путіна щодо їхньої держави

Спецслужба Польщі розкрила план країни-агресорки щодо їхньої держави/ УНИАН, Reuters

Польща перебуває "під прицілом Росії" уже тривалий час. Кремль усіма способами намагається зіпсувати репутацію держави на міжнародній арені.

Щоб вдарити по фундаментальному праву поляків на власну державність і безпеку, країна-агресорка РФ застосовує методи пропаганди і запускає різного роду дезінформацію проти Польщі. Про це заявив представник польських служб безпеки Станіслав Жарин у відповідному дописі, який оприлюднив у своєму акаунті в Twitter.

"Росія намагається переконати російське суспільство та Захід, що Польща не має права на суб'єктність, не повинна сприйматися всерйоз своїми союзниками і має становити "сіру зону" безпеки між НАТО та Росією", – зазначив Жарин.

Польща може закрити небо над Заходом України

Раніше повідомлялося, що Польща може організувати протиракетний захист над західними областями України. Це може статися у тому разі, якщо РФ продовжить атакувати ракетами великої дальності прикордонні райони України, які межують з Польщею.

Військовий експерт Олександр Мусієнко оцінив таку заяву Польщі і сказав, що Польща, як і Румунія, мають потужності, щоб закрити небо над західними областями України. Проте він наголосив, що така можливість є теоретичною, і треба враховувати позиції Альянсу з цього питання і позицію США, де виробляються ці системи.

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