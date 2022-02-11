Чоловік виграв у лотерею майже 300 разів всього за два місяці і поділився своїм секретом

Чоловік використовував одну комбінацію для всіх квитків / abcnews.go.com

Американець тільки за два місяці виграв у лотерею 264 рази. Це йому вдалося за допомогою інтуїції.

Як повідомляє Newsweek, чоловік застосовував одну і ту ж комбінацію з трьох цифр на 104 квитках. Так він все 104 рази став володарем головного призу в сумі 500 доларів по кожному з квитків. Тобто, всього американець виграв 52 тисячі доларів.

За цією ж стратегією він розбагатів ще на 80 тисяч доларів, але вже використавши іншу комбінацію також з трьох цифр і на 160 квитках.

"У мене було особливе почуття. Коли у вас є таке відчуття, просто грайте!"- зазначив щасливчик.

Чоловік виплачує іпотеку, тому весь виграш планує витратити на погашення кредиту.

Нагадаємо, на Закарпатті житель Мукачева виграв позашляховик, ставши переможцем акції "Вакцинируйся. Збережи життя", яке проводили в громаді серед вакцинованих. Автомобіль, телевізори та інші призи, які вручали мукачівцям за вакцинацію, закуплені за кошти міського бюджету.

Також стало відомо, що депутат від "Слуги народу" Максим Павлюк виграв у лотерею 900 тисяч гривень, про що українці дізналися з його декларації.