"Карма" і "божий промисел": в ОП потролили скарги РФ на "хлопки" в прикордонних містах

Михайло Подоляк / ОПУ

В Офісі президента прокоментували інформацію про те, що в прикордонних містах Росії місцеві жителі продовжують чути "хлопки".

Як написав у Telegram радник глави ОП Михайло Подоляк, першою причиною є те, що росіяни навмисно атакують свої ж міста, не шкодуючи співгромадян, - для того, щоб звинуватити в цьому українців.

"Примітивно, але абсолютно в стилі сучасної російської ідіо-пропаганди", - підкреслив Подоляк.

Ще однією ймовірною причиною він назвав погану підготовку російських військових.

"У "інтелектуальних"операторів російських систем ППО явно ростуть руки з місць, де у нормальних людей знаходяться інші частини тіла", - написав радник глави ОП.

Подоляк додав, що серед причин "ударів" в містах РФ може бути "карма" і "божий промисел".

Тому як "зло завжди має наслідки".

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Раніше повідомлялося про те, що в РФ після вибуху на території Новошахтинського нафтопереробного заводу (НПЗ) в Ростовській області почалася пожежа, яку все-таки вдалося загасити.

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