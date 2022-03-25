Футболка з маршрутом корабля РФ замість "Z": литовський магазин провчив свого проросійського клієнта

Литовський магазин відмовився виготовляти футболку з літерою "Z"/ marskineliai.lt

У литовському магазині одягу, який дає можливість покупцям замовляти втілення в життя свого особистого дизайну, один з клієнтів замовив футболку з символом війни Росії проти України – літерою "Z". Такий символ зараз широко використовують російські окупанти, які вторглися на територію України.

Представники магазину оригінально відреагували на таке замовлення і відправили клієнту не те, що він очікував, а футболку з написом маршруту російського військового корабля. Про це повідомили у пресслужбі магазину.

Крім цього, магазин передав ім’я і прізвище цього клієнта правоохоронцям Литви.

"Це не відповідає заявленим нами цінностям, адже ми підтримуємо Україну! Цей замовник отримає зовсім іншу футболку. Його ім'я та прізвище передані до відповідних служб Литви. Слава Україні!", – зазначається у повідомленні пресслужби магазину.

Литовський магазин відмовився виготовляти футболку з літерою "Z"/ marskineliai.lt

Нагадаємо, раніше видання The New York Times описало чотири найбільш реалістичні варіанти розвитку війни в Україні та її закінчення. Опираючись на прогнози західних експертів, у виданні стверджують, що у трьох з чотирьох випадків ситуація передбачатиме дипломатичне втручання у тому чи іншому вигляді.

Також раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович висловив думку, що фаза, під час якої українська армія витіснятиме російських загарбників з території України, може тривати приблизно 1-2 місяці.

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