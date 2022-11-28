Депутат "Єдиної Росії" оконфузився під час засідання/ Instagram Айсін, скрін

У РФ депутат Думи Ханти-Мансійського автономного округу (Югри) під час засідання привернув до себе увагу незрозумілою поведінкою. Його дії вказували на те, що він переплутав мікрофон з мікроскопом.

Поки хтось із його колег виступав із доповіддю, Рінат Айсін почав вглядатися у мікрофон, наче хотів побачити щось всередині нього. Відповідне відео з’явилося у Telegram-каналі Baza.

Автори публікації із сарказмом припустили, що Айсіна збентежила однакова приставка "мікро" в обох словах, і він "заплутався".

"Можливо, депутата "Єдиної Росії" Ріната Айсіна збентежила однакова приставка у двох слів. Інакше його поведінку пояснити складно: під час виступу колег Айсін почав тикати у мікрофон очима. Спочатку лівим, а потім правим. Що він там виглядав – невідомо. Можливо, намагався знайти сенс своєї роботи", – зазначається у дописі під відео.

скрін

Раніше повідомлялося, що матерям загиблих окупантів видали цинічні подарунки. Російська влада почала видавати сім'ям загиблих російських військових рушники в якості компенсації за загиблих на війні загарбників.

Нагадаємо, у Путіна відреагували на рішення Європарламенту про визнання Росії країною-терористом. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, нібито Росія таке рішення "не бере близько до серця". Про це він сказав російським пропагандистським ЗМІ.

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