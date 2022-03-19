Плата за зраду: послу Білорусі в Україні ткнули в ніс "30 срібняків"

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Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко через білоруського посла Ігоря Сокола передав голові Державного прикордонного комітету Білорусі Анатолію Лаппо "30 срібняків" за зраду.

Підполковник ДПСУ звернувся до посла Білорусі в Україні Ігоря Сокола і вручив йому мішечок з монетами - "30 срібниками", написав Дейнеко в Facebook.

Посол відвернувся і з незадоволеним виглядом втік з приміщення українського прикордонного пункту.

"Рашисти здійснюють відкриту криваву агресію проти України з території Білорусі. Як відомо, тридцять срібняків - плата за зраду. За удар в спину Україні мав можливість передати їх керівнику Державного прикордонного комітету Республіки Білорусь генерал-лейтенанту Лаппо А, П", - підкреслив Дейнеко.

Як повідомили в Мережі, білоруського посла помітили на кордоні України з Молдовою, куди він втік від російських бомбардувань.

Тридцять срібняків: плата за зраду, яку, згідно з Новим Заповітом, отримав Юда Іскаріот, погодившись видати Ісуса Христа первосвященикам. Згадуються в Євангелії від Матвія, Євангелії від Марка і Євангелії від Луки.

Нагадаємо, раніше про необхідність "рейкової війни" говорив і радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович, який звертався до Білорусі.

За його словами, найважливішими напрямками, на які слід звертати увагу, є Крим — Мелітополь, Крим — Херсон, Валуйки — Куп'янськ, Гомель — Київ (загальний напрямок).

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