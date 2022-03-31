"Ночуємо на звалищі": мобілізовані орки з "ДНР" поскаржилися на скотинячі умови

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У Мережі опубліковано відео, на якому зафіксовано, в яких умовах перебувають жителі "ЛДНР", яких мобілізували на війну з Україною.

Відповідне відео в своєму Twitter опублікував блогер Денис Казанський.

На кадрах показані люди у військовій формі, які сплять прямо на землі серед сміття і бруду. Вони гріються біля залізних бочок з вогнем.

"Жителів Донбасу, насильно мобілізованих в "армію ЛДНР " продовжують утилізувати в безглуздій м'ясорубці.

Судячи з відео, їх взагалі не вважають за людей, тримають як худобу в нелюдських умовах і намагаються швидше відправити на смерть", - пише блогер.

Раніше повідомлялося про те, що Росія примусово мобілізувала на війну в Україні студентів з окупованих районів Донецької області. Вони вже повідомили про шантаж в'язницею і про ігнорування медкомісії.

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