ЗСУ потужно атакували надзвичайно важливі мости для окупантів - Маломуж

Маломуж розкрив, що існують два важливі логістичні ланцюжки, що з’єднують Крим із Російською Федерацією.

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Маломуж розкрив важливість Чонгарського та Генічеського мостів / колаж: Главред, фото: Главред, ТАСС

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж в інтерв’ю Главреду розповів, чим для окупантів були важливі Чонгарський та Генічеський мости.

"Ці мости були частиною надзвичайно важливих для окупантів каналів логістики, які дозволяли російським військам стягувати нові резерви для наступальних операцій та укріплення оборонних позицій, зокрема, в Херсонській та Запорізькій областях", - наголосив генерал.

Маломуж додав, що існують два важливі логістичні ланцюжки, що з’єднують Крим із Російською Федерацією: один - через Херсонщину, Запоріжжя та Маріуполь, інший - через Крим і Керченський міст.

"Досі один із каналів поставок повністю або частково системно переривався українськими Збройними силами. Разом із тим, ми також створили Російській Федерації проблеми з Кримським мостом, і вона змушена час від часу припиняти рух транспорту та перекидання озброєння, техніки, боєприпасів і живої сили цим мостом", - додав експерт.

За його словами, після ударів по Чонгарському та Генічеському мостах, які з’єднують Крим із Херсонською та Запорізькою областями, один логістичний ланцюжок був повністю перерваний.

"Його росіяни постійно використовували - ним постійно перевозилися озброєння, техніка та боєприпаси. Сьогодні припинився рух транспорту цими мостами, а це підриває позиції ворога на Херсонщині, а згодом підірве і на Запоріжжі. Адже тепер Росія не може повною мірою забезпечувати свої війська боєприпасами, живою силою, артилерійськими системами тощо", - додав Маломуж.

Таким чином, ударами по мостах Україна знецінює перспективи потужних оборонних дій противника і, тим більше, його наступальних операцій на півдні України.

Дивіться відеоверсію інтерв'ю із Миколою Маломужем про наслідки ударів по Генічеському та Чонгарському мостах:

Нагадаємо, що Маломуж заявив, що ЗСУ готові до широкомасштабного наступу. Він повідомив, що на сьогоднішній день нам відомі практично всі маршрути поставок росіян, вони постійно знищуються.

Маломуж спрогнозував, чи варто побоюватися атак ворогів під Куп'янськом і на Луганщині. Генерал переконаний, що спроби атак російських окупантів атакувати на Харківщині та Луганську особливих перспектив не мають.

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