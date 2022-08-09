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"Дружина хоче свій сад біля будинку": російський учитель зібрався "освоювати" Запоріжжя

9 серпня 2022, 07:58

Він скаржиться, що в Україні процвітають озлобленість і ненависть до росіян.

Юрій Баранов
Юрій Баранов / t.me/osintbees

У Росії вихователів дитсадків і педагогів для роботи на окупованих нею українських територіях.

Їм обіцяють забезпечити житлом або виділити земельні ділянки, пишуть російські ЗМІ з посиланням на дані Міністерства освіти РФ.

На сьогодні відомо про 230 педагогів з 33 регіонів Росії, які виявили бажання викладати на окупованих територіях.

Один з них, Юрій Баранов, вчитель історії з гімназії міста Чусового в Пермському краї, збирається в окуповану Запорізьку область.

"У Запорізькій області нам з дружиною, можливо, дадуть ділянку. Ми пенсіонери, нам 60 років, тому сподіваємося, що заявку схвалять. Дружина хоче свій сад біля будинку", - каже педагог-колонізатор.

При цьому він скаржиться, що в Україні процвітають озлобленість і ненависть до росіян.

Юрій Баранов
Юрій Баранов / t.me/osintbees

Також він не приховує своєї ненависті до України і називає себе шовіністом і імперіалістом.

"До України у мене особиста неприязнь. Не до людей, а до держави, яка 30 років промиває мізки своїм громадянам і виховує ненависть до росіян. ... Територію, куди я, сподіваюся, переїду, - як історик вважаю російською. Її так і називали- Новоросія. ... Мені 60 років, і було дуже прикро спостерігати, як велика країна здає свої позиції. Але, як говорив Микола I, там, де було піднято російський прапор, опускати його неприпустимо. Може бути, я шовініст і імперіаліст, але виріс в Радянському Союзі – у мене ті ще погляди. Я впевнений, що літні люди на Україні дотримуються тієї ж думки", – заявив росіянин.

Нагадаємо, раніше призначений окупантами РФ гауляйтер Запорізької області Євген Балицький заявив про підготовку проведення "референдуму" про "приєднання" до Росії.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що Україна в жодному разі не погодиться провести переговори з російською делегацією, якщо окупанти проведуть "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України.

Він твердо зазначив, що Україна не планує і не буде планувати віддавати свої території ворогові. Анексія регіонів закриє двері перед РФ для переговорів з Україною.

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