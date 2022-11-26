Дружина голови Миколаївської ОДА повернулася в Україну: Кім показав зворушливі кадри зустрічі

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну сім'я політика поїхала в безпечне місце. Тепер дружина і син Віталія Кіма повернулися в Миколаїв.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім після тривалої розлуки зустрівся з дружиною Юлею. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну сім'я політика поїхала в безпечне місце. Тепер же його дружина і син повернулися в Миколаїв.
На сторінці в Instagram Віталій Кім розмістив фото теплої зустрічі з сім'ї на вокзалі в Миколаєві.
Для дружини глава Миколаївської ОВА підготував величезний букет з білих квітів і плакат "Юля, welcome home".
Підписники Кіма пораділи, що сім'я возз'єдналася і побажали їм щастя і якнайшвидшої перемоги.
Раніше Главред розповідав про подружжя українських політиків, чиї прізвища у всіх на слуху після військового вторгнення Росії в Україну.
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Автор: Анна Ярославська