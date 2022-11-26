Дружина голови Миколаївської ОДА повернулася в Україну: Кім показав зворушливі кадри зустрічі

Віталій Кім зустрів дружину і сина на вокзалі / Фото instagram.com/kimkimvitalii

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім після тривалої розлуки зустрівся з дружиною Юлею. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну сім'я політика поїхала в безпечне місце. Тепер же його дружина і син повернулися в Миколаїв.

На сторінці в Instagram Віталій Кім розмістив фото теплої зустрічі з сім'ї на вокзалі в Миколаєві.

Для дружини глава Миколаївської ОВА підготував величезний букет з білих квітів і плакат "Юля, welcome home".

Віталій Кім з дружиною / скріншот

Підписники Кіма пораділи, що сім'я возз'єдналася і побажали їм щастя і якнайшвидшої перемоги.

Раніше Главред розповідав про подружжя українських політиків, чиї прізвища у всіх на слуху після військового вторгнення Росії в Україну.

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