Копам хочуть дозволити підробляти: у МВС пояснили, де і коли

Співробітникам поліції можуть дозволити підробляти / УНІАН

Співробітникам поліції в Україні можуть дозволити підробляти в неробочий час, заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Він пояснив, що отримати додатковий дохід українські правоохоронці зможуть, наприклад, в охороні, повідомляє Укрінформ.

Глава МВС каже, що ініціатива передбачає можливість використання позаробочого часу поліцейського, щоб він міг отримувати можливість додаткового заробітку, наприклад на охороні певних об'єктів.

"Зараз ми також працюємо над цією моделлю і через кілька тижнів можемо її представити", - зазначив глава МВС.

Міністр внутрішніх справ також уточнив, що в МВС розглядають варіант розподілу певної частини штрафів за оформлені порушення ПДР на підвищення поліцейським зарплат.

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Він також прокоментував інформацію про існування в поліції планів зі складання протоколів і певних корупційних проявах в цій системі, Монастирський визнав, що такі випадки є.

читайте такожВ Україні додасться камер відеофіксації порушень ПДР"Але у нас зараз повністю перезавантажено підрозділ внутрішньої безпеки Нацполіції, і ми бачимо оновлення моніторингових груп в патрульній поліції, для того щоб вони могли реагувати на ці порушення. Крім того, є "гаряча лінія", на яку може звернутися кожен громадянин і кожен такий випадок потрапляє в службу внутрішньої безпеки, щоб була відповідна реакція", - підкреслив він.

За словами міністра, кожен подібний випадок аналізується.

"Ми розуміємо, що збільшення зарплат зможе допомогти боротися з корупцією в правоохоронних органах", – підкреслив Монастирський.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні можуть ввести практику фіксування порушення ПДР самими водіями на дорозі.

Водії зможуть самостійно фіксувати чужі порушення ПДР на відеореєстратори і передавати відео в поліцію.

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