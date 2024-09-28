Залужний "тане на очах": генерал поділився новиною з Британії і здивував видом

Залізний генерал змінився до невпізнання.

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Залужний зустрівся з колишнім міністром оборони Британії Волессом / Колаж Главред, фото: тг-канал Залужного

В минулому головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний дедалі частіше радує українців своїм поверненням. Однак неозброєним оком видно, що колишній головнокомандувач значно втратив вагу. Його фігура стала стрункішою, а обличчя – менш круглим.

На своїй сторінці в Телеграм Залужний розповів про зустріч з колишнім Міністром оборони Беном Воллесом та продемонстрував, який вигляд зараз має. До свого посту ексглавком ЗСУ прикріпив усміхнене селфі в костюмі.

"Зустрівся з добрим другом України, колишнім Міністром оборони Беном Воллесом. Я щиро вдячний Бену за все, що він зробив для нас. Цю вдячність важко виразити словами. Були моменти, коли Бен рятував нас – без перебільшення", - написав Залужний. відео дня

Залужний з Воллесом / фото: тг-канал Залужного

Посол України у Великій Британії підкреслив, що він високо цінує можливість поділитися думками щодо реалізації наших поточних задач в дипломатії і на фронті.

До речі, у Велику Британію Залужний поїхав разом із дружиною Оленою, з якою він одружений вже 20 років. До переїзду за кордон вона працювала фінансистом у банку. У них дві доньки.

Хто такий Валерій Залужний? Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) — український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія. Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019—2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України — перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу — перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009—2012). 23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ. Посол України у Великій Британії. Заступив на посаду 11 липня 2024 року.

Валерій Залужний - останні новини

Нещодавно Валерій Залужний поділився траурною новиною. На Донеччині в районі міста Добропілля внаслідок ракетного удару загинув 56-річний полковник ЗСУ Олександр Никитюк - він був радником колишнього головнокомандувача ЗСУ після повномасштабного вторгнення.

Також Валерій Залужний показав, який зараз вигляд має. Шанувальники засипали компліментами Залужного в коментарях.

А от Politico розповіло, хто був проти операції ЗСУ в Курській області. Серед тих, хто виступив проти, видання наводить колишнього командувача ЗСУ Валерія Залужного. Повідомляється, що його заперечення проти Курської операції полягало у відсутності "другого кроку" після прориву російського кордону.

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