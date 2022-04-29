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"Ангари битком забиті трупами": окупант поскаржився, що тіла солдат РФ просто скидають на купи

29 квітня 2022, 13:07

Загиблих в Україні росіян навіть не ідентифікують – рашисти просто скидають їх купами.

Окупант поскаржився, що тіла солдат РФ просто скидають на купи/ Reuters

Російські окупанти продовжують зазнавати великих втрат живої сили у війні проти України. При цьому вони навіть не витрачають час на те, щоб ідентифікувати загиблих.

Як розповів у телефонній розмові своєму товаришу один із російських загарбників, рашисти просто скидають тіла загиблих солдат РФ на купи в ангари. Перехоплення цієї розмови оприлюднила Служба безпеки України.

"Чесно сказати, росія конкретно стухає. Там далі стоять ангари, і трупи російських солдатів просто привозять і кидають. Не знають, хто є хто, не розбирають. Там по 5-6 стопок битком! Прикинь! Просто не знають, хто є хто", – розповів окупант.

Загарбник зазначив, що в його роті також значні втрати – з 67 людей лишилося всього десятеро, серед яких він сам. При цьому, за його словами, дагестанці й чеченці взагалі тікають з поля бою, пояснюючи це тим, що це не їхня війна.

Він також наголосив, що не бачить якоїсь мети у своїх діях.

"Тут просто незрозуміло взагалі нічого: за що ми воюємо, як ми воюємо", – сказав окупант.

Нагадаємо, згідно з даними Міноборони України станом на ранок 29 квітня, російські окупанти від початку широкомасштабного вторгнення в нашу державу втратили тут понад 23 тисячі військових.

Раніше радник голови ОП Олексій Арестович розповів, що Збройні сили України несуть великі втрати, але їх набагато менше, ніж у військах Росії. Втрати ворога колосальні.

Нагадаємо, британська розвідка повідомила, що битва за Донбас для Росії залишається основною, тому армія РФ перекидає на головний стратегічний напрямок основні зусилля. Окупанти зосереджуються на тому, щоб захопити всю територію Донецької та Луганської областей. Найважчі бої відбуваються біля двох населених пунктів – Лисичанська і Сєверодонецька.

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