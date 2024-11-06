Ворог окупував за жовтень найбільшу територію України за рік - Deep State

За попередній місяць ворог окупував близько 490 кв. км української території.

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Кількість захоплених територій не показує реального потенціалу армії РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, flickr

Що повідомили аналітики DeepState:

За жовтень армії РФ вдалося окупувати найбільше територій

Ворог зазнав великих втрат під час наступу

Окупантам вдається проводити ротації на постійній основі

У жовтні 2024 року окупаційні війська країни-агресора Росії зайняли близько 490 квадратних кілометрів українських територій. Про це повідомили аналітики DeepState.

За їхніми даними, таке просування ворога є найбільшим за останній рік, коли окупанти проводили наступальні дії. Однак аналітики наголосили, що такі територіальні втрати не відображають ні фактичний потенціал противника, ні ЗСУ.

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"Показником є можливості ВПК, рівень підготовки мобілізованих, ступінь механізації, наявність можливостей для дальніх ударів та головне — раціональне застосування людського потенціалу", - йдеться у повідомленні.

Статистика захоплення противником українських територій / DeepState

Яскравим прикладом є те, що в жовтні 2022-го ворог наступав 4 повноцінними ротами на Новомихайлівку, то зараз для них це дуже дороге задоволення, тому окупанти залучають менше сил.

Однак у ворога все ще зберігається перевага над українськими силами у кількості живої сили, що дозволяє противнику проводити регулярні ротації раз в 1 чи 2 місяці.

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, що на тимчасово окупованій території Генічеська в Херсонській області фіксується переміщення додаткових сил російських військ. Офіцери окупантів побоюються, що це може свідчити про підготовку до можливого наступу на правий берег регіону.

Раніше Главред писав, що в ОТУ "Луганськ" попередили про те, що російські окупанти накопичують ресурси біля Часового Яру і готуються до активних бойових дій.

Часів Яр / Інфографіка: Главред

Тим часом аналітики ISW повідомили, що Сили оборони України відновили втрачені позиції, які розташовані на південь від Часового Яру в Донецькій області.

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