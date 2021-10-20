Лікарі рятують 3-місячне немовля з COVID-19 у Львові: дитина у вкрай важкому стані

Малюк у важкому стані / УНІАН

У Львівській дитячій клінічній лікарні "Охматдит" в коронавірусному відділенні перебуває 46 дітей: з них 40 мають підтверджений COVID-19, а 6 — ще чекають результатів ПЛР-тесту.

За даними медиків, в реанімації перебуває 3-місячне немовля. Його стан лікарі оцінюють, як вкрай важке, повідомили у Львівському "Охматдиті".

"Малюк в реанімації з "ковідною" пневмонією у вкрай важкому стані. Йому всього три місяці. Дитина підключена до апарату штучної вентиляції легенів", — повідомили в лікарні.

читайте також"Це не чергова страшилка": у Львові пацієнтам з коронавірусом ампутували ногиТакож медики додали, що у них на лікуванні знаходиться ще одне немовля, яке народилося у матері з коронавірусом. Його стан середньої тяжкості.

За словами лікарів, у них ще стільки хворих-19 дітей у лікарні не було.

Раніше повідомлялося, що у Львові в клінічній лікарні швидкої медичної допомоги виникла складна ситуація через спалах коронавірусу.

Як розповів генеральний директор лікарні Олег Самчук, зараз у реанімації перебуває 50 пацієнтів у критичному стані. За словами медика, серед 400 пацієнтів, які зараз лікуються в коронавірусному стаціонарі, немає жодного вакцинованого. Зазначається, що вперше в реанімації перебуває 50 критичних пацієнтів.