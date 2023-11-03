Водій порушив ПДР за 40 хв до ДТП, а жертва тільки закінчила школу: подробиці аварії з нардепом

За 40 хвилин до вчинення наїзду на 18-річну дівчину депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко перевищив швидкість, за що отримав штраф у розмірі 340 грн, повідомляє проект Радіо Свобода "Схеми".
Вказується, що Ніколаєнко летів на швидкості 162 км/год на ділянці Київ-Чоп, де було встановлено обмеження у 110 км / год. Однак журналістам не вдалося дізнатися, за якої швидкості Ніколаєнко рухався у момент скоєння ДТП.
Журналісти "Схем" також з’ясували, що Mercedes-Benz, яким керував Ніколаєнко, належить його цивільній дружині Катерині Вайдич, який вона набула у власність у вересні 2023 року.
Усього, починаючи з квітня 2023 року, за цим автомобілем відповідно до сервісу МВС зафіксовано 9 випадків порушення режиму швидкості.
Що відомо про загиблу
Як повідомляє ТСН.ua, під колесами Mercedes-Benz загинула 18-річна Вікторія Назарова - мешканка Житомирщини.
Кілька років тому Вікторія втратила маму.
"В минулому році Вікторія тільки закінчила школу, 11-й клас. Вона росла без мами, її мама померла декілька років тому після хвороби. Вікторія росла зі своєю сестрою під опікою тітки", - повідомила представниця сільської ради Наталія Добжанська.
Після школи Вікторія пішла навчатися до коледжу, де опановувала професію швачки.
У самому селі до цього додають, що через населений пункт пролягає траса, та на ділянці біля села водії зазвичай не зменшують швидкість.
"Але чи було причиною в даному випадку саме перевищення швидкості - поки невідомо. Наразі в село приїхало багато правоохоронців, мабуть, з'ясовують", - розповіли місцеві мешканці.
ДТП з участю Андрія Ніколаєнка
У п'ятницю 3 листопада з участю депутата від "Батьківщини" Андрія Ніколаєнка сталась смертельна ДТП. Водій Mercedes-Benz GLE збив місцеву 18-річну мешканку.
На момент ДТП Ніколаєнко перебував в авто разом з дружиною. У вчиненому нардеп згодом сам зізнався, проте запевнив, що ПДР не порушував та був за кермом тверезим.
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