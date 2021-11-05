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Портрет Путіна у Львові: депутат-соратник Порошенка спантеличив дивним вчинком

5 листопада 2021, 12:35

Дивним вчинком політичний соратник Петра Порошенка відзначився прямо під час сесії Львівської міськради.

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Юрій Гринів намалював портрет Володимира Путіна / скріншот

У Львові депутат міськради від фракції Європейська солідарність Юрій Гринів намалював портрет президента РФ Володимира Путіна.

Дивним вчинком політичний соратник Петра Порошенка відзначився прямо під час сесії Львівської міськради. Відео вже опублікували в Мережі.

Зазначимо, що депутат прагнув домогтися портретної схожості лідера країни-агресора, тому він перемальовував обличчя Путіна, підклавши під аркуш паперу екран телефону.

Хто такий Юрій Гринів

Юрія Гринів є молодшим братом екс-нардепа Ігоря Гриніва, який був політтехнологом Петра Порошенка в ході виборчих кампаній.

Юрій Гринів балотувався в Раду в 2014 році, як списочник БПП (161 номер), але не пройшов до парламенту.

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Додамо, що раніше журналісти помічали як Юрій Гринів грав в ігри на смартфоні під час засідання міськради.

Нагадаємо, раніше колишній президент України Петро Порошенко виклав на сторінці в Facebook фото, на якому постав з трьома відрами опеньків і з ножем в руках.

Таким чином екс-глава Української держави похвалився своїм урожаєм"тихого полювання".

Користувачі мережі миттєво відреагували на хвастощі політика і створили смішні меми.

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