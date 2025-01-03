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В Україні лунають вибухи: РФ підняла у повітря МіГи, є загроза ударів балістикою

Ангеліна Підвисоцька
3 січня 2025, 13:53оновлено 3 січня, 14:48
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У багатьох областях чутно вибухи. Регіони перебувають під атакою "Шахедів".
В Україні лунають вибухи: РФ підняла у повітря МіГи, є загроза ударів балістикою
Україні під атакою РФ / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, МО РФ, скріншот

У всіх областях України оголошена повітряна тривога. Росія підняла у повітря винищувач МіГ-31К. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Існує велика загроза пусків "Кинжалів". За даними monitoringwar, російський МіГ-31К здійснив зліт з аеродрому "Саваслейка" у Нижньогородській області РФ.

В Україні лунають вибухи: РФ підняла у повітря МіГи, є загроза ударів балістикою
Що таке МіГ-29 / Інфографіка: Главред

О 14:08 Повітряні сили дали відбій, адже МіГ пішов на посадку.

відео дня

Моніторингові канали Сумської області повідомляли про високу загрозу застосування балістичного озброєння. Також поблизу українського кордону були зафіксовані ворожі борти Су-34.

Telegram-канал "Николаевский Ванек" уточнив, що існувала загроза балістики з Курської області. Ймовірно працювала ворожа ППО.

Повітряна тривога через атаку "Шахедів" оголошена у Сумській, Полтавській та Чернігівській областях. У цих областях час від часу чутно вибухи. Ударні безпілотники літають "кругами", працюють сили ППО.

Атака дронів на Київ - останні новини

У ніч на 3 січня в Києві оголосили повітряну тривогу через атаку ворожих дронів. Згодом стало відомо, що у двох районах столиці впали уламки.

Було зафіксовано падіння уламків у Голосіївському районі. У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа в приватному будинку. Рятувальники загасили пожежу.

У ніч на 3 січня російська окупаційна армія атакувала і Київську область ударними дронами. У регіоні працювали сили ППО. На Київщині одна людина загинула, ще четверо - дістали травм.

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