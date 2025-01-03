В Україні лунають вибухи: РФ підняла у повітря МіГи, є загроза ударів балістикою

У всіх областях України оголошена повітряна тривога. Росія підняла у повітря винищувач МіГ-31К. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Існує велика загроза пусків "Кинжалів". За даними monitoringwar, російський МіГ-31К здійснив зліт з аеродрому "Саваслейка" у Нижньогородській області РФ.
О 14:08 Повітряні сили дали відбій, адже МіГ пішов на посадку.
Моніторингові канали Сумської області повідомляли про високу загрозу застосування балістичного озброєння. Також поблизу українського кордону були зафіксовані ворожі борти Су-34.
Telegram-канал "Николаевский Ванек" уточнив, що існувала загроза балістики з Курської області. Ймовірно працювала ворожа ППО.
Повітряна тривога через атаку "Шахедів" оголошена у Сумській, Полтавській та Чернігівській областях. У цих областях час від часу чутно вибухи. Ударні безпілотники літають "кругами", працюють сили ППО.
Атака дронів на Київ - останні новини
У ніч на 3 січня в Києві оголосили повітряну тривогу через атаку ворожих дронів. Згодом стало відомо, що у двох районах столиці впали уламки.
Було зафіксовано падіння уламків у Голосіївському районі. У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа в приватному будинку. Рятувальники загасили пожежу.
У ніч на 3 січня російська окупаційна армія атакувала і Київську область ударними дронами. У регіоні працювали сили ППО. На Київщині одна людина загинула, ще четверо - дістали травм.
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