В Україні лунають вибухи: РФ підняла у повітря МіГи, є загроза ударів балістикою

У багатьох областях чутно вибухи. Регіони перебувають під атакою "Шахедів".

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Україні під атакою РФ / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, МО РФ, скріншот

У всіх областях України оголошена повітряна тривога. Росія підняла у повітря винищувач МіГ-31К. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Існує велика загроза пусків "Кинжалів". За даними monitoringwar, російський МіГ-31К здійснив зліт з аеродрому "Саваслейка" у Нижньогородській області РФ.

Що таке МіГ-29 / Інфографіка: Главред

О 14:08 Повітряні сили дали відбій, адже МіГ пішов на посадку.

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Моніторингові канали Сумської області повідомляли про високу загрозу застосування балістичного озброєння. Також поблизу українського кордону були зафіксовані ворожі борти Су-34.

Telegram-канал "Николаевский Ванек" уточнив, що існувала загроза балістики з Курської області. Ймовірно працювала ворожа ППО.

Повітряна тривога через атаку "Шахедів" оголошена у Сумській, Полтавській та Чернігівській областях. У цих областях час від часу чутно вибухи. Ударні безпілотники літають "кругами", працюють сили ППО.

Атака дронів на Київ - останні новини

У ніч на 3 січня в Києві оголосили повітряну тривогу через атаку ворожих дронів. Згодом стало відомо, що у двох районах столиці впали уламки.

Було зафіксовано падіння уламків у Голосіївському районі. У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа в приватному будинку. Рятувальники загасили пожежу.

У ніч на 3 січня російська окупаційна армія атакувала і Київську область ударними дронами. У регіоні працювали сили ППО. На Київщині одна людина загинула, ще четверо - дістали травм.

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