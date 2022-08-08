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В одному з супермаркетів України помітили свіжу горілку з РФ

8 серпня 2022, 21:46

Вказана на пляшках дата показує, що частина товару була виготовлена два місяці тому, частина – місяць тому, коли війна РФ проти України уже тривала 5 місяців.

Российский флаг, водка
В одному з супермаркетів України помітили свіжу горілку з РФ/ УНІАН, Facebook Мочанов

В Україні в одному з супермаркетів знайшли горілку, яка виготовлена в Росії. Товари з країни-агресорки мають штрих-код, який починається цифрами у діапазоні від 460 до 469. На пляшках, які помітили покупці, був вказаний штрих-код 462.

Дата виготовлення, яка вказана на пляшках, підтверджує, що ця продукція свіжа і лише недавно було виготовлена й завезена в Україну. Про це написав у на своїй сторінці у Facebook автогонщик і журналіст Олексій Мочанов.

"Судячи за датою виготовлення – свіжак... У штриховому кодуванні Росія займає діапазон від 460 до 469. Будь-яке з цих чисел на початку послідовності означає, що товар виготовлений в Російській Федерації: 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466 , 467, 468 та 469. Дивна справа", – зазначив Мочанов.

  • В одному з супермаркетів України помітили свіжу горілку з РФ
    В одному з супермаркетів України помітили свіжу горілку з РФ Facebook Мочанов
  • В одному з супермаркетів України помітили свіжу горілку з РФ
    В одному з супермаркетів України помітили свіжу горілку з РФ Facebook Мочанов
  • В одному з супермаркетів України помітили свіжу горілку з РФ
    В одному з супермаркетів України помітили свіжу горілку з РФ Facebook Мочанов
  • В одному з супермаркетів України помітили свіжу горілку з РФ
    В одному з супермаркетів України помітили свіжу горілку з РФ Facebook Мочанов
  • В одному з супермаркетів України помітили свіжу горілку з РФ
    В одному з супермаркетів України помітили свіжу горілку з РФ Facebook Мочанов

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США не дозволять Росії захопити Україну, адже це може стати "спусковим гачком" для того, щоб у світі "розпочався сезон" подібних воєн. У такому разі великі держави сприйняли б це як підтвердження, що можна захоплювати чужі території і не нести за це ніякого покарання.

Нагадаємо, окупанти користуються спеціальними "відбивачами ракет", сподіваючись, що вони зможуть захиститися з їхньою допомогою від ракет, випущених з РСЗВ HIMARS. Проте такі російські "хитрощі" насправді не спрацьовують, адже такі відбивачі розраховані на інший тип озброєння, розповів військовий експерт Олександр Мусієнко.

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