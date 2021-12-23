На Одещині 9-річний хлопчик кинув в піч аерозольний балончик – його сестра з опіками в лікарні

14-річна дівчинка отримала опіки обличчя і рук.
В Одеській області в Білгород-Дністровському районі дитина постраждала через вибух аерозольного балончика.
Балончик кинув у піч 9-річний хлопчик після того, як його 14-річна сестра відкрила дверцята печі, повідомляє поліція Одещини.
Внаслідок вибуху дівчинка отримала опіки обличчя і рук, її забрали до лікарні.
В кімнаті в цей момент перебували ще двоє дітей, вони не постраждали.
"Відомості про подію зареєстровані у встановленому законом порядку, наразі правоохоронці вирішують питання щодо її правової кваліфікації", – зазначають у поліції.
Нагадаємо, у місті Кам'янка під Черкасами померло п'ятимісячне немовля, якого 31-річна мати взяла з собою разом з іншими дітьми, відправившись до знайомих розпивати спиртне. Поки дорослі вживали алкоголь і відсипалися, малятко цілу ніч кричало, але до дочки жінка підійшла тільки вранці, коли було вже пізно. За словами бабусі дитини, її онучка вдавилася слиною, в результаті чого й настала смерть.
Пізніше у місцевій владі розповіли, що у жінки є ще дві дочки – 3 і 6 років – і раніше її вже позбавляли батьківських прав на старшу дитину.
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