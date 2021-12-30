У центрі Харкова вантажівка протаранила трамвай з пасажирами

У центрі Харкова вантажівка протаранила трамвай / Скрін з відео H­_Saltovka

У центрі Харкова сталося ДТП з вантажівкою і трамваєм. Фура протаранила трамвай, у якому їхали пасажири.

Водій фури здав назад, а потім різко рушив вперед і врізався у трамвай, повідомляє ТСН.

Внаслідок аварії ніхто не постраждав, проте пасажири налякалися через зіткнення. Також на дорозі був паралізований рух транспорту – у заторі застрягли десятки автомобілів.

Водію за цей інцидент загрожує штраф у 340 гривень або позбавлення посвідчення до року.

Як повідомляє "Депо. Харків", на водія автомобіля Renault патрульні склали адміністративний протокол за статтею 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Нагадаємо, у Дніпрі вчора, 29 грудня, на перехресті трамвай зійшов з рейок і збив жінку, яка стояла неподалік від дороги. Її затисло між трамваєм і світлофором. Жінка через отримані травми загинула на місці.

Також на Харківщині у потрійній ДТП загинула 6-місячна дитина. Легковий автомобіль Toyota виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку. Дитина у цей час їхала на задньому сидінні і була без автокрісла.

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