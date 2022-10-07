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Представники України вперше здобули Нобелівську премію миру

7 жовтня 2022, 12:36

Сума нагороди становить 900 тис. доларів.

Нобелевская премия мира
Центр громадянських свобод отримав Нобелівську премію миру / Колаж фото ua.depositphotos.com, Центр громадянських свобод

Українські правозахисники із "Центру громадянських свобод" стали володарями Нобелівської премії миру-2022. Про це йдеться на офіційному сайті Нобелівської премії.

Нині сума винагороди становить 900 тисяч доларів.

Також зазначається, що володарями цієї премії стали білоруський адвокат Алесь Білецький та російський центр "Меморіал".

Нобелевская премия мира-2022
Лауреати Нобелівської премії миру-2022 / Скріншот

Що відомо про "Центр громадянських свобод"

Як повідомляють самі ж правозахисники, Центр громадянських свобод - правозахисна організація, яка займається розслідуванням злочинів РФ. Члени організації моніторять порушення прав людини в Криму та на окупованому Донбасі.

Нині організація документує всі злочини та звірства, які вчиняють російські окупанти на території України. Вона створила глобальну ініціативу "Трибунал для Путіна".

Крім того, члени організації з 2014 року ведуть кампанії зі звільнення українських в'язнів Кремля, військовополонених та цивільних заручників.

Нобелівська премія для Зеленського та українців

Нагадаємо, ще у березні стало відомо про те, що президента України Володимира Зеленського та український народ планують висунути на Нобелівську премію миру. Це була ініціатива групи діючих і колишніх політиків країн Європи.

"Весь народ України піднявся на опір силам авторитаризму. Ми віримо, що зараз саме час показати українцям, що світ на їхньому боці",– йдеться у зверненні.

Офіційно кандидатури на Нобелівську премію миру, як і зазвичай, можна було подавати до 1 лютого. Втім, європейські політики попросили повторно відкрити цю процедуру - до 31 березня.

Інші новини:

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