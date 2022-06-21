Україну завтра можуть обстріляти ракетами: в РНБО розповіли про можливі провокації

Росія може обстріляти Україну ракетами 22 червня / Фото УНИАН

Російські військові можуть влаштувати провокації завтра, 22 червня, та обстріляти Україну ракетами. У цей день українці відзначають День скорботи і вшанування пам'яті жертв німецько-радянської війни. Про це заявили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

"Саме в цей день в різних регіонах України традиційно проходять десятки заходів з метою всенародного вшанування пам'яті синів і дочок українського народу, полеглих під час Другої світової війни. У зв'язку з цим існує висока ймовірність провокацій із боку окупаційних військ РФ із можливими ракетними обстрілами", - йдеться у повідомленні.

У Раді нацбезпеки та оборони України закликали громадян утриматись від перебування у людних місцях, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та пам'ятати про правило двох стін та двох виходів.

Україну можуть обстріляти ракетами 22 червня / Скриншот

Що відомо про жертви Другої світової війни

Німецько-радянська війна, яка почалася 22 червня 1941 року, забрала життя мільйонів українців.

За підрахунками інституту історії України НАН України, лише у лавах Червоної армії було 3,5-4 млн загиблих українців; у партизанських формуваннях - 40-60 тис. громадян; у загонах ОУН та УПА - понад 100 тис. людей.

В інституті переконані, що прямі людські втрати України становлять 8-10 млн осіб, демографічні - 10-13 млн осіб.

читайте такожВибухи в Києві: окупанти вдарили ракетами по столиці, працює ППО

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що у найближчі декілька днів РФ може обстріляти Україну ракетами з Чорного моря. У задній частині моря в бойовій готовності перебувають 6 носіїв крилатих ракет. Арестович закликав не нехтувати сигналами тривоги. Особливо це стосується киян та жителів столичного Печерська.

Інші новини: