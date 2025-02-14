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Українські захисники зворушливо привітали коханих із Днем святого Валентина

Анна Ярославська
14 лютого 2025, 13:13
69
60-та окрема механізована механізована Інгулецька бригада привітала українців із 14 лютого.
Бійці ЗСУ з 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади
Бійці ЗСУ з 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади опублікували привітання до 14 лютого / Колаж: Главред, фото: скріншот

Ви дізнаєтеся:

  • Про що мріють захисники України 14 лютого
  • Що воїни ЗСУ побажали українцям

Бійці ЗСУ з 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади, які боронять Україну на Лиманському напрямку, привітали своїх коханих і всіх українців із Днем святого Валентина.

"День святого Валентина – не суто українське свято, але що може бути більш українським, ніж справжнє, щире почуття? Кохання – це те, що тримає нас разом у найтемніші часи. Воно дає силу чекати, боротися, жити. Поки є кохання – є за що стояти і є заради чого перемагати!", - йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці бригади.

відео дня

Захисники України сказали теплі слова своїм найріднішим людям:

  • "Моїй коханій дружині та сину Льовику! Я вас люблю"
  • "Я хочу привітати свого чоловіка, який мене підтримав, з яким ми зараз боремося за те, щоб наша дитина жила в мирі. Сподіваюся на те, що в майбутньому в нас буде друга дитина"
  • "Сумую. Дуже хочу зустрітися і привітати особисто!"
  • "Війна закінчиться, і ми з тобою знову будемо будувати нашу сім'ю. Я тебе дуже люблю!"
  • "Дякую, любий, що ти у мене є! Ти моя сила, надійна опора і підтримка".
  • Бійці ЗСУ з 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади опублікували привітання до 14 лютого
    Бійці ЗСУ з 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади опублікували привітання до 14 лютого Фото: скріншот facebook.com/60ombr
  • Бійці ЗСУ з 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади опублікували привітання до 14 лютого
    Бійці ЗСУ з 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади опублікували привітання до 14 лютого Фото: скріншот facebook.com/60ombr
  • Бійці ЗСУ з 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади опублікували привітання до 14 лютого
    Бійці ЗСУ з 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади опублікували привітання до 14 лютого Фото: скріншот facebook.com/60ombr
  • Бійці ЗСУ з 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади опублікували привітання до 14 лютого
    Бійці ЗСУ з 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади опублікували привітання до 14 лютого Фото: скріншот facebook.com/60ombr
  • Бійці ЗСУ з 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади опублікували привітання до 14 лютого
    Бійці ЗСУ з 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади опублікували привітання до 14 лютого Фото: скріншот facebook.com/60ombr
  • Бійці ЗСУ з 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади опублікували привітання до 14 лютого
    Бійці ЗСУ з 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади опублікували привітання до 14 лютого Фото: скріншот facebook.com/60ombr
  • Бійці ЗСУ з 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади опублікували привітання до 14 лютого
    Бійці ЗСУ з 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади опублікували привітання до 14 лютого Фото: скріншот facebook.com/60ombr
  • Бійці ЗСУ з 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади опублікували привітання до 14 лютого
    Бійці ЗСУ з 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади опублікували привітання до 14 лютого Фото: скріншот facebook.com/60ombr
  • Бійці ЗСУ з 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади опублікували привітання до 14 лютого
    Бійці ЗСУ з 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади опублікували привітання до 14 лютого Фото: скріншот facebook.com/60ombr
  • Бійці ЗСУ з 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади опублікували привітання до 14 лютого
    Бійці ЗСУ з 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади опублікували привітання до 14 лютого Фото: скріншот facebook.com/60ombr
  • Бійці ЗСУ з 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади опублікували привітання до 14 лютого
    Бійці ЗСУ з 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади опублікували привітання до 14 лютого Фото: скріншот facebook.com/60ombr
  • Бійці ЗСУ з 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади опублікували привітання до 14 лютого
    Бійці ЗСУ з 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади опублікували привітання до 14 лютого Фото: скріншот facebook.com/60ombr

Також воїни ЗСУ побажали українцям кохання, а Україні - перемоги:

"Нехай любов буде вашою найміцнішою бронею, а в серці завжди палає вогонь тепла і підтримки", - сказала одна із захисниць України.

"Перемоги! Все буде добре! Все буде Україна!", - додав інший боєць ЗСУ.

Дивіться відео - Як бійці ЗСУ привітали українців та своїх коханих із Днем Святого Валентина:

Скриншот

День усіх закоханих - це ідеальний привід зізнатися у своїх почуттях і потішити дорогих людей теплими словами. Главред підготував для вас красиві та щирі привітання, які допоможуть створити атмосферу кохання та романтики.

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