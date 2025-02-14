Українські захисники зворушливо привітали коханих із Днем святого Валентина

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Бійці ЗСУ з 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади, які боронять Україну на Лиманському напрямку, привітали своїх коханих і всіх українців із Днем святого Валентина.
"День святого Валентина – не суто українське свято, але що може бути більш українським, ніж справжнє, щире почуття? Кохання – це те, що тримає нас разом у найтемніші часи. Воно дає силу чекати, боротися, жити. Поки є кохання – є за що стояти і є заради чого перемагати!", - йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці бригади.
Захисники України сказали теплі слова своїм найріднішим людям:
- "Моїй коханій дружині та сину Льовику! Я вас люблю"
- "Я хочу привітати свого чоловіка, який мене підтримав, з яким ми зараз боремося за те, щоб наша дитина жила в мирі. Сподіваюся на те, що в майбутньому в нас буде друга дитина"
- "Сумую. Дуже хочу зустрітися і привітати особисто!"
- "Війна закінчиться, і ми з тобою знову будемо будувати нашу сім'ю. Я тебе дуже люблю!"
- "Дякую, любий, що ти у мене є! Ти моя сила, надійна опора і підтримка".
Також воїни ЗСУ побажали українцям кохання, а Україні - перемоги:
"Нехай любов буде вашою найміцнішою бронею, а в серці завжди палає вогонь тепла і підтримки", - сказала одна із захисниць України.
"Перемоги! Все буде добре! Все буде Україна!", - додав інший боєць ЗСУ.
Дивіться відео - Як бійці ЗСУ привітали українців та своїх коханих із Днем Святого Валентина:
День усіх закоханих - це ідеальний привід зізнатися у своїх почуттях і потішити дорогих людей теплими словами. Главред підготував для вас красиві та щирі привітання, які допоможуть створити атмосферу кохання та романтики.
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