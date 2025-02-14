Українські захисники зворушливо привітали коханих із Днем святого Валентина

60-та окрема механізована механізована Інгулецька бригада привітала українців із 14 лютого.

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Бійці ЗСУ з 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади опублікували привітання до 14 лютого / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Про що мріють захисники України 14 лютого

Що воїни ЗСУ побажали українцям

Бійці ЗСУ з 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади, які боронять Україну на Лиманському напрямку, привітали своїх коханих і всіх українців із Днем святого Валентина.

"День святого Валентина – не суто українське свято, але що може бути більш українським, ніж справжнє, щире почуття? Кохання – це те, що тримає нас разом у найтемніші часи. Воно дає силу чекати, боротися, жити. Поки є кохання – є за що стояти і є заради чого перемагати!", - йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці бригади.

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Захисники України сказали теплі слова своїм найріднішим людям:

"Моїй коханій дружині та сину Льовику! Я вас люблю"

"Я хочу привітати свого чоловіка, який мене підтримав, з яким ми зараз боремося за те, щоб наша дитина жила в мирі. Сподіваюся на те, що в майбутньому в нас буде друга дитина"

"Сумую. Дуже хочу зустрітися і привітати особисто!"

"Війна закінчиться, і ми з тобою знову будемо будувати нашу сім'ю. Я тебе дуже люблю!"

"Дякую, любий, що ти у мене є! Ти моя сила, надійна опора і підтримка".

Також воїни ЗСУ побажали українцям кохання, а Україні - перемоги:

"Нехай любов буде вашою найміцнішою бронею, а в серці завжди палає вогонь тепла і підтримки", - сказала одна із захисниць України.

"Перемоги! Все буде добре! Все буде Україна!", - додав інший боєць ЗСУ.

Дивіться відео - Як бійці ЗСУ привітали українців та своїх коханих із Днем Святого Валентина:

День усіх закоханих - це ідеальний привід зізнатися у своїх почуттях і потішити дорогих людей теплими словами. Главред підготував для вас красиві та щирі привітання, які допоможуть створити атмосферу кохання та романтики.

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