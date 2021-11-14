Україні загрожує спалах нової смертельної інфекції

Ігор Кузін розповів про спалах поліомієліту в Україні / УНІАН

В Україні фіксується спалах небезпечної інфекції - поліомієліт. Через низький рівень вакцинації, поліовірус почав стрімко поширюватися по території країни. Причому з жахливими наслідками.

Незважаючи на те, що це "старе" захворювання, на сьогоднішній день протистояти йому неможливо - спеціального противірусного лікування поліомієліту просто не існує.

У зв'язку з цим, експерти закликають до тотальної вакцинації, адже це єдиний і перевірений спосіб протистояти захворюванню.

Відзначається, що 6 доз вакцин цілком достатньо для формування імунітету до поліомієліту до кінця життя.

Згідно з календарем вакцинації щеплення слід отримати на 2-й, 4-й, 6-й, 18-й місяці життя дитини і на 6-й і 14-й рік.

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Однак, за словами головного санлікаря Ігоря Кузина, на сьогоднішній день в Україні три дози вакцини від поліо отримали тільки 59,7% дітей до року. При тому, що для досягнення колективного імунітету цей показник повинен становити 95%.

"Найкраща ситуація в Києві, Кіровоградській та Сумській областях, найгірша – в Закарпатській, Івано-Франківській та Херсонській областях", - сказав Кузін.

Також він підкреслив, що в країні достатньо безкоштовної вакцини від поліо.

Нагадаємо, раніше в Рівненській області виявили спалах поліомієліту - хворобу діагностували у півторарічної дитини, а потім у шести його братів і сестер. Малюка паралізувало, а медики стали проводити профілактичні заходи і запрошувати місцевих жителів робити щеплення своїм дітям.

Чим небезпечний поліомієліт

Поліомієліт - це гостре інфекційне захворювання, яке передається поліовірусами через фекалії і слину. Найчастіше люди заражаються через брудні руки, інфіковану їжу і воду. Найбільш сприйнятливими є діти віком до п'яти років, проте захворіти може будь-який невакцинований людина.

Згідно з медичними стандартами, перше щеплення потрібно зробити в перші місяці життя. Єдиний шлях убезпечити себе і своїх дітей від наслідків цієї хвороби – вакцинація, оскільки специфічного лікування від поліомієліту не існує.