Україна виграла перший бій за Київ, але розслаблятися не варто: Резніков попередив про нові ризики

Міністр оборони заявив, що Україна виграла перший бій за Київ, але розслаблятися не варто/ УНІАН

Російські окупанти зазнали поразки під Києвом, і зараз регіон уже звільнений від ворога. Але розслаблятися не варто. Орки відступили, проте вони перегруповують сили, щоб змінити напрямок ударів.

Незважаючи на те, що Україна відбила першу хвилю російського вторгнення в бік Києва, є ризик, що цей наступ на українську столицю може бути не останнім. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Після 39 днів відсічі повномасштабній російській інтервенції багато з нас з полегшенням сприймають добрі новини. Російські окупанти зазнали поразки під Києвом. Перший бій за столицю українські захисники і захисниці виграли. Київщину звільнено від ворога. Він також відступає на Чернігівщині та Сумщині, щоб перегрупувати сили і змінити напрямок ударів", – зазначає Резніков.

За його словами, така поведінка російської армії є беззаперечним свідченням того, що плани Кремля зламано.

Резніков наголосив, що попри все Україна повинна бути готова до різних сценаріїв. Адже не можна відкидати можливості того, що може накотитися друга хвиля російського вторгнення.

читайте такожЧому Росія так швидко відступила від КиєваНагадаємо, британська розвідка повідомила, що Путін наказував своїм солдатам страчувати українців під час вторгнення. Стало відомо, що плани Путіна включали позасудові страти українців російськими військовими і розвідувальними службами.

Раніше український волонтер і військовослужбовець ЗСУ заявив, що головна слабкість Росії зараз – це не значні втрати важкої техніки. Більш важливо те, що російська армія зовсім деморалізована. Українська армія навпаки має високу мотивацію до боротьби. А "проти мотивованого воїна ніякі ракети і танки не допомагають", стверджує Юрій Касьянов.

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