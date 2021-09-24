Україна позбавила РФ новітнього фрегата: у Москві назвали причину

РФ продасть останній фрегат класу 11356 / mil.ru

Російська Федерація продасть закордонному замовнику останній побудований фрегат проекту 11356, повідомив генеральний директор Об'єднаної суднобудівної корпорації (ОСК) Олексій Рахманов.

"Кораблі цього проекту показали себе в реальній роботі, і інозамовники проявляють до них серйозний інтерес. Упевнений, що ми домовимося з ними про долю фрегата", - сказав він в інтерв'ю РІА Новості.

У свою чергу rg.ru уточнює, що спочатку для Чорноморського флоту Росії планувалося побудувати шість фрегатів проекту 11356, зведення яких "довелося призупинити через порушені зв'язки з Україною, звідки надходили силові установки". В результаті російський флот отримав тільки три таких корабля.

Довідка: фрегати проекту 11356р Буревісник-серія російських багатоцільових фрегатів 2-го рангу з керованим ракетним озброєнням далекої морської і океанської зони. Кораблі проекту призначені для ведення бойових дій проти надводних кораблів і підводних човнів, відбиття атак засобів повітряного нападу як самостійно, так і в складі з'єднання.

ВМС РФ отримали тільки три кораблі з планованих шести: Адмірал Григорович, Адмірал Ессен і Адмірал Макаров.

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