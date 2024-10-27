"Вугледарський сценарій": росіяни близькі до оточення українського міста

Окупанти не зважають на свої втрати і, користуючись нестачею людських ресурсів у Силах оборони України, просуваються на кількох напрямках.

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Росіяни можуть захопити українське місто / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 37 отдельная бригада морской пехоты

Російські війська можуть частково оточити Селидове, щоб змусити ЗСУ відступити. Про це пише військовий оглядач Девід Акс для Forbes.

Аналітик зазначає, що в суботу окупанти змогли прорватися на південь від Селидового, просунувшись також уздовж закинутої залізниці до околиць села Вишневе.

Акс стверджує, стандартна російська тактика — частково оточити укріплений населений пункт, щоб змусити українських захисників відступити. Саме так нещодавно сталося у Вугледарі.

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"Те, що на околицях Вишневого є росіяни, означає, що українці в Селидовому... ймовірно, будують плани щодо відступу", - пояснює аналітик.

Він зазначає, що Покровськ, як і раніше, є метою для російської армії, оскільки це південний якір "укріпленого поясу" міст, що простягнувся на південь від Слов'янська.

"Але Покровськ це набагато складніша ціль, ніж Селидове", — пише журналіст.

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Ситуація на фронті - останні новини

Главред повідомляв, що через загрозу оточення українські захисники відійшли з трьох населених пунктів на Курахівському напрямку в Донецькій області.

Також 26 жовтня російські окупанти захопили Левадне, просунулися біля Шахтарського, Новоукраїнки, Богоявленки, Новодарівки, Стельмахівки Донецької області.

Як відомо, російські військові активізували використання авіації, зокрема керованих авіаційних бомб, та атакують на різних напрямках сходу та півдня України, зокрема на Покровському та Курахівському напрямках. У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти продовжують використовувати артилерію та авіацію в Чернігівській та Сумській областях.

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