У третини людей з легкою формою COVID-19 не лишається антитіл – головний санлікар

Українцям, які легко перенесли коронавірусну хворобу, радять вакцинуватися, щоб захистити свій організм.
Якщо людина перехворіла на COVID-19 у легкій формі, у неї може не лишитися антитіл.
Дослідження показують, що така ситуація трапляється у третині легких випадків, розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу.
"Дослідження свідчать, що у третини тих, хто легко перехворів на COVID-19 взагалі не виявили антитіл до вірусу", – зазначив Кузін.
Тому він закликав вакцинуватися від коронавірусу. За його словами, люди, які уже перенесли хворобу і пізніше вакцинувалися, мають майже у 2,5 раза нижчий ризик захворіти знову.
Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що Новий рік 2022 може стати роком завершення пандемії COVID-19. Надії покладають на розробку вакцин другого і третього покоління, а також на подальший розвиток протимікробних препаратів та інших інновацій.
Також повідомлялося, що в Україні уже одужав перший заражений COVID-штамом "Омікрон". Перший випадок інфікування новим штамом коронавірусу у нашій державі зафіксували у молодої жінки, яка повернулася з ОАЕ.
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