Важкий шок: у МОЗ пояснили, кому категорично заборонена COVID-вакцинація

У МОЗ назвали єдине абсолютно постійне протипоказання до щеплення.
У Міністерстві охорони здоров'я України оприлюднили роз'яснення щодо застосування переліку медичних протипоказань та застережень щодо вакцинації проти COVID-19.
Протипоказання до вакцинації може встановлювати сімейний або лікуючий лікар і дати відповідний висновок про тимчасове або постійне протипоказання, йдеться в повідомленні МОЗ в Facebook.
"При необхідності лікар може направити пацієнта до профільного фахівця, за висновком якого остаточно приймає рішення, чи здійснювати вакцинацію відразу або відстрочити її до певного часу", - йдеться в повідомленні.
При цьому, якщо у пацієнта є протипоказання до щеплення однієї з вакцин проти COVID-19, по можливості він повинен вакцинуватися іншими типами вакцин.
"Єдиним абсолютним постійним протипоказанням до щеплення конкретною вакциною є важка алергічна реакція (анафілактичний шок) на першу дозу цієї вакцини. У цьому випадку пацієнту рекомендують щепитися від COVID-19 іншою вакциною за умови її наявності", - йдеться в повідомленні.Реклама
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У МОЗ зазначили, що тимчасовими протипоказаннями є:
- гострі захворювання з температурою вище 38°C (вакцинацію можна відкласти на термін до 2 тижнів від початку захворювання);
- лікування моноклональними антитілами або реконвалесцентною плазмою (вакцинація може бути проведена через 90 днів після закінчення терапії);
- введення вакцин проти інших інфекційних хвороб (вакцинація від COVID-19 може бути проведена через 14 днів після введення вакцини проти інших інфекційних хвороб, за винятком інактивованої вакцини проти грипу, яку можна вводити безвідносно часу отримання антикоподібної вакцини);
- проба з туберкуліном або аналіз крові на туберкульоз (IGRA) (вакцинація повинна бути відкладена до завершення оцінки проби/IGRA).
"COVID-19 в анамнезі. Вакцинація може бути відстрочена на 3 місяці від часу протікання COVID-19 або здійснена раніше, але не раніше ніж через 28 днів від першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження діагнозу COVID-19", - йдеться в повідомленні.
У той же час вагітність і грудне вигодовування не є протипоказаннями до вакцинації.
Коронавірус в Україні
Нагадаємо, за минулу добу, 28 жовтня, в Україні виявили 26 тисяч 870 нових випадків зараження коронавірусом.
Про це свідчить добова статистика, опублікована прес-службою Міністерства охорони здоров'я.
Відзначимо, що цифра в майже 27 тисяч нових випадків коронавірусу є найбільшим числом за весь час епідемії.
Разом з тим від коронавірусу одужали 9 784 людини, 648 померло.