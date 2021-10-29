Важкий шок: у МОЗ пояснили, кому категорично заборонена COVID-вакцинація

У МОЗ розповіли про протипоказання до вакцинації / Reuters

У Міністерстві охорони здоров'я України оприлюднили роз'яснення щодо застосування переліку медичних протипоказань та застережень щодо вакцинації проти COVID-19.

Протипоказання до вакцинації може встановлювати сімейний або лікуючий лікар і дати відповідний висновок про тимчасове або постійне протипоказання, йдеться в повідомленні МОЗ в Facebook.

"При необхідності лікар може направити пацієнта до профільного фахівця, за висновком якого остаточно приймає рішення, чи здійснювати вакцинацію відразу або відстрочити її до певного часу", - йдеться в повідомленні.

При цьому, якщо у пацієнта є протипоказання до щеплення однієї з вакцин проти COVID-19, по можливості він повинен вакцинуватися іншими типами вакцин.

"Єдиним абсолютним постійним протипоказанням до щеплення конкретною вакциною є важка алергічна реакція (анафілактичний шок) на першу дозу цієї вакцини. У цьому випадку пацієнту рекомендують щепитися від COVID-19 іншою вакциною за умови її наявності", - йдеться в повідомленні. Реклама

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У МОЗ зазначили, що тимчасовими протипоказаннями є:

гострі захворювання з температурою вище 38°C (вакцинацію можна відкласти на термін до 2 тижнів від початку захворювання);

лікування моноклональними антитілами або реконвалесцентною плазмою (вакцинація може бути проведена через 90 днів після закінчення терапії);

введення вакцин проти інших інфекційних хвороб (вакцинація від COVID-19 може бути проведена через 14 днів після введення вакцини проти інших інфекційних хвороб, за винятком інактивованої вакцини проти грипу, яку можна вводити безвідносно часу отримання антикоподібної вакцини);

проба з туберкуліном або аналіз крові на туберкульоз (IGRA) (вакцинація повинна бути відкладена до завершення оцінки проби/IGRA).

"COVID-19 в анамнезі. Вакцинація може бути відстрочена на 3 місяці від часу протікання COVID-19 або здійснена раніше, але не раніше ніж через 28 днів від першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження діагнозу COVID-19", - йдеться в повідомленні.

У той же час вагітність і грудне вигодовування не є протипоказаннями до вакцинації.

Коронавірус в Україні

Нагадаємо, за минулу добу, 28 жовтня, в Україні виявили 26 тисяч 870 нових випадків зараження коронавірусом.

Про це свідчить добова статистика, опублікована прес-службою Міністерства охорони здоров'я.

Відзначимо, що цифра в майже 27 тисяч нових випадків коронавірусу є найбільшим числом за весь час епідемії.

Разом з тим від коронавірусу одужали 9 784 людини, 648 померло.