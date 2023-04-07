"Скоро Пасха, купуйте м’яско і ковбаску": 5-річний Матвій став зіркою мережі через вірусне відео

5-річний Матвій став зіркою мережі після публікації відео, на якому він закликає готуватися до Великодня і купувати на свято "м’яско і ковбаску". Відео з дитиною уже набрало понад 10 мільйонів переглядів. Користувачам так сподобався цей ролик, що багатьох надихнув на творчість – мережею прокотилася хвиля власних версій вірусного відео з озвученням від Матвія.
Батьки розповідають, що їхній син часто видає такі "перли". Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Сім’я Матвія тримає велике господарство на Черкащині. Батьки розповідають, що зняти відео, яке так швидко стало відомим, у них вийшло випадково.
"Ми тут садили город, затоптуємо, а він бігає, шкоднічає, а я кажу, іди краще скажи в камеру "Скоро Паска, треба вже скуплятися", а він вже зімпровізував", – пригадує тато момент народження популярного відео.
На відео хлопчик каже: "Скоро вже буде Паска, так шо заказуйте м’яско, та ковбасу, та сардельки, та курочки. Все те, що є домашнє – заказуйте".
Сором'язливий та працьовитий Матвійко уже не перший раз видає такі "перли" – у нього постійно народжуються якісь цікаві фрази, кажуть батьки. Такі "перли" дитина вигадує ще змалечку.
"Ми ремонтували автомобіль. А він каже: "Знаєте, чому ми ремонтуємо? Бо тато заїздив, як узбек ішака", – каже батько хлопчика.
Зніматися у відео хлопчик не боїться, адже його тато-фермер Володимир веде свій YouTube-канал про те, як садити овочі, робити ковбасу та м'ясо. У блозі також розповідають про ремонт техніки і про приготування сиру.
Мама дитини каже: вони знали, що їхній син талановитий, але були здивовані, що це відео так "розірвало" мережу.
Нагадаємо, католицький Великдень у 2023 році припадає на 9 квітня. Православні християни святкуватимуть його 16 квітня. Великдень в Україні є державним святом і приносить додатковий вихідний у понеділок. Так, українців чекають довгі вихідні: 15, 16, 17 квітня.
Раніше повідомлялося, що синоптики здивували прогнозом на Великдень 2023. За прогнозом синоптиків, ймовірно варто очікувати похолодання і навіть нічних заморозків. Метеоресурси відзначають, що з 13 по 16 квітня можливе похолодання вдень до +4 +8, а вночі не виключені заморозки. Втім, після свят стане стабільно тепло до кінця квітня +13 +19 градусів.
Вас також може зацікавити:
- "Захід розкусив блеф Путіна": РФ зганьбилася погрозами про наслідки за перетин "червоних ліній" – Bild
- У ДТП загинув колишній нардеп Володимир Стретович
- За тиждень ЗСУ знищили під Авдіївкою 4 тисячі окупантів РФ – ISW