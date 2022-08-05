СБУ проводить обшуки у Бродського, у справі фігурують бізнесмен та його син – ЗМІ

Бродський вже прокоментував ситуацію / Вікіпедія

Служба безпеки України проводить обшуки у бізнесмена Михайла Бродського в рамках справи про незаконний видобуток піску і несплати податків протягом 2017-2019 років. У справі фігурує сам підприємець і його син. Бродський називає справу "замовленням".

Як повідомляє Українська правда з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах, в ресторані Калина, річпорту і у комерційного директора Бродського СБУ проводить обшуки.

Заходи проводяться в рамках провадження про незаконний видобуток піску та несплати податків у 2017-2019 роках. Фігурують у справі сам Бродський і його син.

Бродський у коментарі УП назвав справу "замовленням".

"Моя позиція що це замовлення. Очікуємо на розвиток. У СБУ немає іншої роботи?"- заявив Бродський.

Видання вказує, що у 2016 році з'явилися відомості, згідно з якими будівництво у Києві річкового вокзалу, який повинні були переробити в ресторанну галерею, знаходиться у володінні компанії, пов'язаної з колишнім головою Держкомпідприємництва Михайлом Бродським і парламентарієм Нестором Шуфричем.

Шуфрич підтвердив участь у купівлі акцій річкового порту.

Журналісти програми Схеми з'ясували, що діяльність житлового комплексу Rybalsky не відповідає вимогам Київради за умовами договору оренди земельної ділянки, а приватне акціонерне товариство Київський річковий порт не виконує своїх зобов'язань щодо використання земельної ділянки "для експлуатації та обслуговування майнового комплексу, а не з метою будівництва.

Господарський суд Києва ще в червні 2017 року відмовив Київській прокуратурі в позові, в рамках якого було потрібно ліквідувати договір оренди ділянки в Подільському районі, де йшло будівництво житлового комплексу Rybalsky, і повернути землю громаді.

Нагадаємо, раніше в Нацполіції розповіли про обшуки в особняку глави політради ОПЗЖ, проросійського політика Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Правоохоронці виявили там показну розкіш, включаючи "Золотого жеребця Медведчука", твори світових художників і гардеробну шуб Марченко.

Також повідомлялося, що обшуки пройшли і у домробітниці сім'ї Медведчука. У жінки виявили близько півмільйона доларів.