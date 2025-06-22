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"Найдорожча людина": у родині екскомандувача Повітряних сил ЗСУ сталося горе

Маріна Фурман
22 червня 2025, 18:38
1358
Дружину Олещука намагалися врятувати медики.
Олещук
У родині екскомандувача Повітряних сил сталося горе / Колаж: Главред, фото УНІАН

Основне:

  • У екскомандувача Повітряних сил ЗСУ померла дружина
  • Жінка, ймовірно, боролася із недугою
  • На смерть відреагувала дружина Залужного

У суботу, 21 червня, у екскомандувача Повітряних сил Збройних сил України Миколи Олещука померла дружина. Про це генерал-лейтенант повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Деталі та причини смерті Микола Олещук не озвучив. Проте з його тексту можна зрозуміти, що жінка, ймовірно, боролася із недугою.

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"Сьогодні пішла з життя найдорожча для мене людина! Вийшла заміж за курсанта і стала для мене справжнім бойовим генералом! Дякую, що завжди була поруч!" - написав він.

Крім того, він подякував усім, хто підтримував його у важкий період, та лікарям, що боролись за життя дружини до останнього.

У коментарях Миколі Олещуку висловила співчуття дружина ексголовнокомандувача ЗСУ, посла України у Великій Британії Валерія Залужного Олена.

"Колюня, як же ж так, не можу повірити. Тримайся, будь ласка, ми поруч, наш Друже", – написала Олена Залужна.

Також на смерть дружини Олещука відреагувала колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Микола Миколайович, дуже співчуваю. Ви зробили все від вас залежне", – висловила співчуття Маляр.

'Найдорожча людина': у родині екскомандувача Повітряних сил ЗСУ сталося горе
Дружина Залужного висловила співчуття Олещуку / фото: скріншот

Звільнення Олещука з посади командувача Повітряних сил ЗСУ - що відомо

26 серпня розбився один із переданих Заходом літаків F-16 під час відбиття ракетної атаки Росії. 30-річний льотчик Олексій Мусь, який пілотував винищувачем, загинув під час авіакатастрофи.

Як писав Главред, у п'ятницю, 30 серпня, президент України Володимир Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряних сил ЗСУ на фоні катастрофи з F-16. Відповідний указ було опубліковано на сайті Офісу президента.

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Хто такий Микола Олещук

Микола Миколайович Олещук (нар. 25 травня 1972, м. Луцьк) — український воєначальник, генерал-лейтенант. Командувач Повітряних сил Збройних сил України (від 9 серпня 2021 до 30 серпня 2024). Має звання Героя України, пише Вікіпедія.

Неодноразово залучався до виконання бойових (службових) завдань у складі сил та засобів антитерористичної операції та операції об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей.

Під час повномасштабного російського вторгнення генерал-лейтенант Микола Олещук організував ефективну протиповітряну оборону Києва, Одеси, Львова, Дніпра тощо. Завдяки рішенням генерал-лейтенанта вдалося вивести з-під удару літаки бригад тактичної та транспортної авіації, провести успішне застосування авіації, зенітних ракетних військ та не допущено панування ворожих літаків у повітрі.

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