'Найдорожча людина': у родині екскомандувача Повітряних сил ЗСУ сталося горе

Основне:
- У екскомандувача Повітряних сил ЗСУ померла дружина
- Жінка, ймовірно, боролася із недугою
- На смерть відреагувала дружина Залужного
У суботу, 21 червня, у екскомандувача Повітряних сил Збройних сил України Миколи Олещука померла дружина. Про це генерал-лейтенант повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Деталі та причини смерті Микола Олещук не озвучив. Проте з його тексту можна зрозуміти, що жінка, ймовірно, боролася із недугою.
"Сьогодні пішла з життя найдорожча для мене людина! Вийшла заміж за курсанта і стала для мене справжнім бойовим генералом! Дякую, що завжди була поруч!" - написав він.
Крім того, він подякував усім, хто підтримував його у важкий період, та лікарям, що боролись за життя дружини до останнього.
У коментарях Миколі Олещуку висловила співчуття дружина ексголовнокомандувача ЗСУ, посла України у Великій Британії Валерія Залужного Олена.
"Колюня, як же ж так, не можу повірити. Тримайся, будь ласка, ми поруч, наш Друже", – написала Олена Залужна.
Також на смерть дружини Олещука відреагувала колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
"Микола Миколайович, дуже співчуваю. Ви зробили все від вас залежне", – висловила співчуття Маляр.
Звільнення Олещука з посади командувача Повітряних сил ЗСУ - що відомо
26 серпня розбився один із переданих Заходом літаків F-16 під час відбиття ракетної атаки Росії. 30-річний льотчик Олексій Мусь, який пілотував винищувачем, загинув під час авіакатастрофи.
Як писав Главред, у п'ятницю, 30 серпня, президент України Володимир Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряних сил ЗСУ на фоні катастрофи з F-16. Відповідний указ було опубліковано на сайті Офісу президента.
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Хто такий Микола Олещук
Микола Миколайович Олещук (нар. 25 травня 1972, м. Луцьк) — український воєначальник, генерал-лейтенант. Командувач Повітряних сил Збройних сил України (від 9 серпня 2021 до 30 серпня 2024). Має звання Героя України, пише Вікіпедія.
Неодноразово залучався до виконання бойових (службових) завдань у складі сил та засобів антитерористичної операції та операції об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей.
Під час повномасштабного російського вторгнення генерал-лейтенант Микола Олещук організував ефективну протиповітряну оборону Києва, Одеси, Львова, Дніпра тощо. Завдяки рішенням генерал-лейтенанта вдалося вивести з-під удару літаки бригад тактичної та транспортної авіації, провести успішне застосування авіації, зенітних ракетних військ та не допущено панування ворожих літаків у повітрі.
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