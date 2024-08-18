Росія пішла у масовану атаку у бік Торецька

Ворог під час ранкової атаки зазнав великих втрат.

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Ситуація на фронті залишається важкою / Колаж Главреда. Фото: 24 ОМБР імені Короля Данила, Генштаб

Російські війська вранці 18 серпня пішли у масовану атаку на Донецькому напрямку. Станом на обід неділі атака відбита ЗСУ без втрати позицій.

Вказується, що противник зібрав 12 одиниць бронетехніки і висунув "кулак" в районі сіл Залізне та Північне. Таким чином, ворог намагався прорвати оборону українських сил у бік Торецька.

Росіяни внаслідок штурму втратили десятки своїх солдатів і 10 одиниць техніки.

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"Наші воїни вмілими та злагодженими діями відбили ворожу атаку. Втрат позицій не допущено. У ході бою знищено 10 одиниць техніки та знешкоджено 68 російських окупантів, з них - 41 безповоротно", - ідеться у повідомленні Генштабу.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Згідно з даними моніторингового каналу DeepState, Росія захопила села Желанне та Орлівка, а також просунулася в Нью-Йорку, Красногорівці, Миколаївці та Журавці.

Також російські окупанти наблизилися до Покровська у Донецькій області і знаходяться лише 10 км від околиць міста. Один з українських військових, який бере участь у бойових діях на Покровському напрямку, сказав, що ворог там атакує цілими днями. Перевага противника в піхоті в цьому районі - 10 до 1.

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