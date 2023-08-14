Родичам загиблих і зниклих безвісти в АТО дозволили виїзд за кордон

Ця категорія громадян зможе перетинати кордон під час воєнного стану.

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Ще одній категорії чоловіків дозволили виїзд за кордон під час війни / Колаж Главреда, фото УНІАН

Уряд дозволив виїзд за кордон родичів загиблих або зниклих безвісти під час антитерористичної операції (АТО).

Про внесення вказаних змін йдеться у постанові від 11 серпня на сайті Кабміну "Про внесення зміни до пункту 26 Правил перетинання державного кордону громадянами України" №840.

Виїжджати під час за межі країни зможуть громадяни, які не підлягають призову під час мобілізації.

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"Громадяни, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, зможуть перетинати державний кордон України у період дії воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

Хто не підлягає призову?

Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час ведення бойових дій з російськими загарбниками на Донбасі, а також у період дії воєнного стану.

Хто не може виїжджати за кордон?

Чоловіки віком від 18 до 60 років за винятком непридатності до військової служби, наявності трьох неповнолітніх дітей, прийомних дітей, догляд за особами з інвалідністю тощо.

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