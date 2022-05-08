РФ стягує важку техніку на північ окупованого Криму – ЗМІ/ "Схеми"

Країна-агресорка Росія стягує зенітно-ракетні сили своєї армії на північ окупованого Криму. Збільшення кількості важкої техніки помітили у селі Філатівка, що неподалік від Херсонської області.

Це зафіксовано на супутникових знімках Planet Labs за 6 травня, які опинилися у розпорядженні журналістів "Схем".

На знімках можна побачити, що на двох ділянках села Філатівка збільшилася кількість російської військової техніки.

Як розповів журналістам військовий експерт, на тій території розташований склад паливно-мастильних матеріалів. На знімках видно, що там стоять близько 200 бойових броньованих машин (ББМ) і командних автомобілів армії РФ.

Крім цього, там з’явилася великогабаритна техніка. За словами експерта, це можуть бути зенітні та ракетні пересувні комплекси. Так, згідно зі знімками, там може стояти один із трьох видів зенітно-ракетних комплексів:

ракетні системи залпового вогню "Смерч",

протиповітряні комплекси С-300,

оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер".

На півночі Криму зафіксували більше скупчення російської техніки/ "Схеми"

Таку техніку російські окупанти можуть використовувати для того, щоб обстрілювати позиції захисників України.

При цьому в другій частині села Філатівка практично не змінилася кількість російської техніки.

На півночі Криму зафіксували більше скупчення російської техніки/ "Схеми"

Згідно з даними "Схем", у Філатівці з 2018 року розташовані казарми російських прикордонників.

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Раніш повідомлялося, що захисники України протягом 7 травня знищили ще 80 російських окупантів на південному напрямку. Також ЗСУ знищили 10 одиниць ворожої техніки.

Нагадаємо, ЗСУ відійшли від міста Попасна у Луганській області і закріпилися на кращих позиціях. Місто обстрілювалося два місяці – воно практично зруйноване, утримувати оборону там важко. Найскладніша ситуація з Сєвєродонецьком і Водівкою, за них постійно йдуть бої.

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